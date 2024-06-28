نجت من حادث مرعب.. نيرمين الفقي تنشر فيديو لثعبان في منزلها

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نشرت الفنانة نيرمين الفقي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مقطع فيديو يظهر ثعبانا في حديقة منزلها وظهر على صوتها الخوف الشديد.

وفي مقطع الفيديو ظهر الثعبان متسلقا ظهر أريكة حديدية بحديقة منزل نيرمين الفقي، بينما علقت بصوتها "أستغفر الله العظيم.. أيه الرعب ده؟ سلام قولا من رب رحيم".

ثعبان بحديقة منزلها

وظهر في الفيديو عامل مكافحة حشرات وهو يقترب من الثعبان، الذي تسلق الأريكة الحديدية بحديقة المنزل، بينما طلبت الفقي من العامل عدم رش مبيد على الثعبان، وطلبت منه الإمساك به، إلا أن العامل على ما يبدو لم يسمعها وقام برش سائل ما على الثعبان، قبل أن يقفز إلى الأرض ويحاول الهرب.

وظهر الرعب على صوت نيرمين الفقي لحظة قفز الثعبان وقالت للعامل "ليه كدة.. ليه كدة؟".

نجت من حادث مرعب

واستطاع العامل الإمساك بالثعبان وتحييده بطريقته، وعلقت الفقي على مقطع الفيديو "لا حول ولا قوة إلا بالله يوم الخميس قبل العيد مسافرة وربنا نجاني من حادث مرعب"، وأضافت نيرمين الفقي "النهاردة ثعبان في بيتي.. سترك يا رب".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيرمين الفقي كان مسلسل "محارب" الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، بطولة حسن الرداد وأحمد زاهر وناهد السباعي وآخرين.