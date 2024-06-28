"سلك مواعين".. مصرية تنمر عليها زوجها فخلعته

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هل يؤدي التنمر إلى الطلاق؟ يبدو كذلك، حيث أقدمت زوجة وأم لطفلين على رفع قضية خلع من زوجها بسبب تنمره المتكرر على شعرها المجعد.

"سلك مواعين" و"غوريلا"

وقالت المحامية نهى الجندي في تصريحات خاصة للعربية نت، إن موكلتها تضررت نفسيا من التنمر المتكرر عليها من قبل زوجها على مدار 5 سنوات زواج، بسبب تجعد شعرها، حيث كان يطلق عليها ألقابا مهينة مثل "غوريلا" ويصف شعرها بـ"سلك المواعين".

وطلبت الزوجة من زوجها أكثر من مرة أن يعطيها المال من أجل عمل قناع معالج للشعر "بروتين" في أحد الصالونات كي تحسن من شكل شعرها الذي لا يعجبه، لكنه كان يرفض.

تدبير المال من أجل المنزل والأطفال

وأكدت الزوجة على أن زوجها كان يعلم طبيعة شعرها خلال فترة الخطوبة قبل الزواج، وكانت تحرص على فرد شعرها بمجففات الشعر ومكواة الشعر للحفاظ على منظر مرتب، لكن بعد الإنجاب وتزايد المصاريف قللت من عدد مرات الذهاب إلى الصالونات من أجل تدبير المال لمصروفات المنزل.

زواج عن قصة حب

ورغم أن الزواج كان ناجما عن قصة حب، إلا أنه يبدو أن هذا الحب لم يصمد أمام التنمر والإهانات بحق الزوجة، التي حاولت إنقاذ زواجها من الهدم على مدار سنوات، لكن ما وصلت إليه من تضرر نفسي ومواقف محرجة كان أكبر ما أدى في النهاية للجوء إلى القضاء.

إهانات علنية أمام الجميع

وأكدت المحامية أن الزوجة تحملت تنمر زوجها من أجل استمرار الزواج ومن أجل مصلحة طفليها، إلا أن تنمر زوجها تحول إلى إهانات علنية لها أمام الجميع، حيث كان يتنمر على شعرها المجعد أمام أفراد أسرته وأسرتها والأصدقاء وحتى في الشارع.

ورغم أنها ربة منزل لا تعمل ولا تملك المال، إلا أن قدرتها على التحمل لم تسعفها لتقبل المزيد من الإهانات والضرب من زوجها، ما دفعها لطلب الطلاق، حيث رفض الزوج تطليقها فلجأت إلى رفع قضية خلع.

وحكمت محكمة الأسرة في الهرم بخلع السيدة من زوجها، إلا أنه لا تزال المحكمة تنظر مجموعة من قضايا نفقة الأطفال، ومصاريف مدارسهم حيث لم يحكم في هذه القضايا بعد.