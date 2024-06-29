رقصت خلال حفل التخرج.. طالبة جامعة أسيوط تتوعد منتقديها

دقيقتان للقراءة

بعد أن تصدر فيديو لطالبة مصرية بكلية التربية الرياضية جامعة أسيوط، وهي ترقص على أغاني المهرجانات خلال حفل تخرجها، الترند على مواقع التواصل، خرجت الطالبة بعدما تعرضت له من هجوم لتتوعد منتقديها.

وتصدرت طالبة من كلية التربية الرياضية جامعة أسيوط الترند على وسائل التواصل الاجتماعي، لما تعرضت له من هجوم بعد انتشار فيديو لها وهي ترقص في حفل التخرج الخاص بدفعتها، بثوب الخريجين وقبعة التخرج الشهيرة.

وخرجت الطالبة التي تدعى سمر عنتر في مقطع فيديو على صفحتها الشخصية بموقع التواصل "فيسبوك" لترد على الهجوم الذي تعرضت له على إثر انتشار الفيديو، والذي اعتبرته أنه كان مجرد طريقة للتعبير عن فرحتها بالتخرج في وجود عائلتها وأصدقائها، ولم تتوقع أن يصل الأمر لهذا الحد.

وقالت سمر: "أنا مش طالعة أبرر بس دي كانت حفلة تخرجي، وأنا طلعت رقصت عادي مفيهاش حاجة لافتة، ما فيه ناس بترقص في الفرح هل الفرح يفرق عن حفلة التخرج؟".

وأردفت الفتاة: "أنا فرحتي كانت فرحة عادية ومكنتش بعمل كده عشان أطلع ترند والكلام الفاضي ده، أنا كان حواليا أصحابي وأهلي وحبايبي، لكن الناس استغلت ده عشان يشهروا بيا، أنا طلعت رديت من بشاعة الكلام، أهلي عارفيني كويس أوي وهما عارفين بنتهم بتعمل إيه مفيش حاجة في الخفاء، وإخواتي رجالة يسدوا عين الشمس ومش بعمل حاجة من وراهم خالص".

وحذرت سمر كل من أساء إليها أو أساء لجامعتها، وتوعدت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واستكملت سمر: "أنا بتشرف بالكلية بتاعتي ودكاترتي بأي حق تغلطوا فيهم، أنا هاخد إجراءات قانونية ضد أي حد شهّر بيا، والناس اللي فجأة عملوا شيوخ وحكموا عليا مش إنتو اللي هتقولولي الحرام والحلال إيه، كل شخص يركز في حياته وكفاية كلام بالباطل، وأنا خصيمة أي حد اتكلم عن عرضي وشرفي".