فيديو لمحاولة خطف طفل في غفلة من والدته بمصر

1 دقيقة للقراءة

تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن محافظة الغربية المصرية، اليوم السبت، من ضبط سيدة ترتدي جلباباً أسود اللون عقب محاولتها خطف طفل من يد أمه أثناء تجوالها داخل متجر شهير بمدينة طنطا، وتم اقتيادها إلى قسم الشرطة وتحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيق.

كان رواد موقع فيسبوك في مصر قد تداولوا فيديو لواقعة محاولة استدراج سيدة لطفل صغير أثناء وجوده مع والدته داخل سوبرماركت شهير وتدخل الأم لإنقاذ ابنها من الخطف في اللحظة الأخيرة.

مادة اعلانية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطاراً من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بورود بلاغ رسمي من والدة الطفل صاحب الواقعة.

وتم تفريغ كاميرات مراقبه داخل السوبرماركت وتحديد هوية السيدة التي حاولت اصطحاب الطفل خلسة إلى خارج المتجر.

وبتقنين الإجراءات الأمنية تم ضبط المتهمة بارتكاب الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري لظروف وملابسات الواقعة وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.