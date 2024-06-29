مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
المعلمة المصرية
المعلمة المصرية المتوفاة

مصرع معلمة مصرية سقطت من المصعد أثناء انقطاع الكهرباء

المعلمة كانت في طريقها لمنزلها وانقطعت الكهرباء فجأة أثناء وجودها في المصعد، وعند محاولتها الخروج منه تعثرت قدماها وسقطت

كفر الشيخ (مصر) - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

في حادث مأساوي لقيت معملة مصرية مصرعها حيث سقطت من المصعد أثناء إخراجها منه بعد انقطاع الكهرباء.

وتلقت السلطات المصرية بلاغا بسقوط معلمة تدعى همت مصطفى تبلغ من العمر 49 عاما عامًا، داخل مصعد بمبنى سكني في عزبة الطويلة بمحافظة كفر الشيخ.

مصر.. انهيار عقار ببورسعيد قبل إخلائه بساعات والبحث عن ناجين مصر مصر.. انهيار عقار ببورسعيد قبل إخلائه بساعات والبحث عن ناجين

وتبين أن المعلمة التي تدرس اللغة العربية في المدرسة الفندقية كانت في طريقها لمنزلها وانقطعت الكهرباء فجأة أثناء وجودها في المصعد، وعند محاولتها الخروج منه تعثرت قدماها وسقطت.

وسارع الجيران لمحاولة إنقاذها، ونقلوها على الفور إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصاباتها.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام وأمرت النيابة بدفنها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
ترمب في ورطة.. وتأهب أميركي لـ"قضية الحصانة" قبل الانتخابات ترمب في ورطة.. وتأهب أميركي لـ"قضية الحصانة" قبل الانتخابات
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط