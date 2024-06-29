مصر.. انهيار عقار ببورسعيد قبل إخلائه بساعات والبحث عن ناجين

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انهار عقار مكون من 4 طوابق في محافظة بورسعيد شمال مصر فجر اليوم السبت قبل ساعات قليلة من إخلائه، فيما تبحث السلطات عن ناجين أسفل الأنقاض.

وتلقت السلطات المصرية بلاغا بانهيار عقار في شارع البلدية بحي المناخ ببورسعيد، وسقوط مصابين، وعلى الفور سارعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف بالوصول لمكان الحادث، حيث تبين أن العقار كان يسكنه عدد قليل من الأشخاص ومن بينهم شاب وزوجته تزوجا قبل أيام فقط.



وتمكنت القوات من انتشال مصاب واحد وهو شاب يبلغ من العمر 23 عاما، تم نقله إلى المستشفى، فيما بدأت السلطات إزالة الأنقاض والبحث عن ضحايا أو مصابين آخرين.

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وفرضت السلطات طوقا أمنيا حول العقار وقامت بفصل الخدمات عن العقارات المجاورة، وتبين أن العقار وسبق صدور قرار بإخلائه من السكان خشية انهياره.

تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.