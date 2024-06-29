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إسعاف في مصر
إسعاف في مصر

مصر.. مصرع 5 وإصابة 51 آخرين في حادث مروع على محور الضبعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة مرسى مطروح بلاغًا يُفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس على طريق "سيدي عبدالرحمن- العلمين"، ووقوع وفيات ومصابي

القاهرة - العربية.نت
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في حادث مروع بمصر، لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 51 آخرون في حادث انقلاب أتوبيس فجر اليوم السبت، على دوران الضبعة بالطريق المستحدث "سيدي عبدالرحمن- العلمين".

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة مرسى مطروح بلاغًا يُفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس على طريق "سيدي عبدالرحمن- العلمين"، ووقوع وفيات ومصابين، وفقا لما نشره موقع "الدستور" المصري.

مصرع معلمة مصرية سقطت من المصعد أثناء انقطاع الكهرباء       مصر مصرع معلمة مصرية سقطت من المصعد أثناء انقطاع الكهرباء      

وهرعت سيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وتبين مصرع كل من: منى حسين عبدالرازق، 60 سنة، سيد محمود عبدالجواد، 73 سنة، شوق مصطفى سيد، 65 سنة، إبراهيم شعبان أحمد، 15 سنة، مريم أكمل محمد، 8 سنوات.

بينما أصيب 51 آخرون، وجرى نقل جثث المتوفين بواسطة سيارات الإسعاف والتحفظ عليهم بثلاجات حفظ الموتى بمستشفى العلمين النموذجي والضبعة المركزي، وكذلك نقل المصابين إلى ذات المستشفيين، لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والإحالة للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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