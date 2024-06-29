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الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي - رويترز
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
اقتصاد مصر

شراكة مصرية أوروبية تشمل 6 محاور.. والسيسي: نواجه أزمات إقليمية ودولية

أكد الرئيس السيسي أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطوراً إيجابياً في شتى مجالات التعاون

القاهرة - محمد مخلوف 
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أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، أن العالم يواجه أزمات دولية وإقليمية متعاقبة تلقي بظلال شديدة السلبية وأعباء اقتصادية على جميع دول العالم، وهو ما يتطلب الدعم والتنسيق بين مصر والشركاء في أوروبا.

الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال المؤتمر
الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال المؤتمر

وأضاف، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك في القاهرة، أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطوراً إيجابياً في شتى مجالات التعاون، مؤكدا أنه تم تتويج هذا التطور بالتوقيع على الإعلان السياسي، لترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس الماضي.

وقال إن المؤتمر يُمثل أولى الخطوات التنفيذية لمسار ترفيع العلاقات ويعكس أيضاً التزام مصر والاتحاد الأوروبي بتخطي مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.

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حشد استثمارات أوروبية

وتابع الرئيس المصري أنه من المنتظر أن تحشد استثمارات أوروبية تقدر بنحو 5 مليار يورو إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر مشيرا إلى أن ذلك يعزز في الوقت ذاته، من مكانة الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري والاستثماري الأبرز للاقتصاد المصري.

وذكر أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، شملت 6 محاور يأتي على رأسها محور الاستثمار حيث التزم الجانبان بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بما في ذلك التجارة، والطاقة والبنية التحتية، والنقل المُستدام والزراعة، والأمن الغذائي والتحول الرقمي والأمن المائي، وشبكات المياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، موضحا أن مصر أثبتت أنها شريك يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المُشتركة وبما يحقق الأمن والاستقرار في جوارنا الإقليمي.

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