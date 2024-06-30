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طلاب (تعبيرية من أيستوك)
طلاب (تعبيرية من أيستوك)

جديد امتحان الفيزياء بالثانوية في مصر.. تحقيق وقرار وزاري

القاهرة - العربية.نت
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انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي في مصر، أنباء تزعم بأن وزير التعليم الدكتور رضا حجازي، أصدر قرارا بإحالة واضعي امتحان الفيزياء للثانوية العامة إلى التحقيق، ذلك الامتحان الذي تسبب في حالات انهيار لطلاب الثانوية العامة، نظرا لصعوبة الأسئلة التي جاءت فيه.

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وكان عدد كبير من الطلاب قد اشتكى من صعوبة الامتحان، مطالبين بإجراءات عاجلة من الوزارة لإحالة واضعي الامتحان للتحقيق العاجل.

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من جانبها، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا، اليوم الأحد، بشأن امتحان الفيزياء 2024 الذي أداه طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية أمس السبت.

القرار غداً

وأكد بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر أن يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح غد الاثنين، اجتماعا مع اللجنة الفنية المختصة بمراجعة ورق أسئلة ونماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح البيان أنه من المقرر خلال هذا الاجتماع المرتقب مع اللجنة الفنية المختصة بمراجعة ورق أسئلة ونماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2024، أن يتم استعراض نتيجة التقرير الصادر عن اللجنة حول مدى مطابقة امتحان الفيزياء 2024 للمواصفات.

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنها ستصدر بيانا رسميا يتم خلاله الإعلان عن كافة التفاصيل التي ستحسم مدى مطابقة امتحان الفيزياء 2024 للمواصفات من عدمه، عقب الاجتماع مباشرة.

"مصلحتكم فوق كل اعتبار"

من جانبه، أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، حرصه على تحقيق ما فيه صالح طلاب الثانوية العامة 2024 في ضوء نتيجة تقرير امتحان الفيزياء 2024 الصادر عن اللجنة.

ووجه شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، رسالة لطلاب الثانوية العامة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال خلالها: "اطمئنوا تماما مصلحتكم فوق كل اعتبار".

وفي إطار الشكاوى التي تلقتها الوزارة وتم تداولها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي حول صعوبة امتحان الفيزياء 2024 الذي أداه طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة، أصدرت الوزارة بيانا أمس، أكدت خلاله أنها تتوجه برسالة طمأنة للطلاب.

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