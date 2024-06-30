سقوط حافلة من أعلى كوبري في مصر.. وإصابة 2

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حادث مأساوي شهدته منطقة التجمع الخامس التابعة لمحافظة القاهرة، الأحد، حيث سقطت حافلة من أعلى كوبري "أربيلا"، ما أدى إلى إصابة شخصين.
وأفاد شهود عيان بأنه أثناء سير الحافلة أعلى كوبري "أربيلا"، سقطت فوق السيارات التي تمر أسفله، فأصيب 2 من المارة، وتهشمت عدد من السيارات.
السائق فقد السيطرة
كما أضافوا أن السرعة المحددة المسموح بالسير بها فوق كوبري "أربيلا" هي 60 كلم، إلا أن السائق كان يسير بسرعة كبيرة، ما أدى إلى فقدانه السيطرة على الحافلة وانحرافه تجاه السيارات، وفق وسائل إعلام محلية.
فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان مصحوبة بالحماية المدنية والأوناش لرفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
في حين تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق والوقوف على الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث.
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