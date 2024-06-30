حيوان نافق يثير ذعر المصطافين في الساحل الشمالي.. ماهو؟

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أثار حيوان نافق ذعر المصطافين في إحدى القرى السياحية شمال مصر.

وكشف شهود عيان لـ"العربية.نت" أن مجموعة من المصطافين بالساحل الشمالي، رصدوا خلال ممارساتهم السباحة بوجود حيوان نافق في المياه، وعلى الفور تمكنوا من سحبه وإخراجه للشاطئ.

كما أكدوا أن الحيوان النافق ربما يكون بقرة أو فرس نهر، مشيرين إلى أنه لو كان بقرة فربما القيت من إحدى المراكب التي تحمل شحنات من الأبقار وقام مسؤولو المركب بإلقاء النافقة منها في المياه.

وقام المصطافون بإبلاغ السلطات لمعر فة هوية الحيوان النافق وتحليله.

حوت أم قرش؟

يأتي ذلك بعد أيام من ظهور 3 كائنات حية بحرية غريبة لم يعرف إذا كانت حوتا أم قرشا، في قرية سياحية بالكيلو 67 في مدينة الحمام بالساحل الشمالي بمصر، السبت قبل الماضي.

وكشف المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، أنه قام بتشكيل لجنة للتحري حول وجود حوت أو قرش داخل مياه البحر بـالساحل الشمالي وإجراء مسح كامل بالشواطئ القريبه من البلاغ.

وأكد بيان المعهد أنه نظرًا لأن الفيديو المتداول لا يظهر به سوى الزعنفه الظهرية وجزء من الجسم وعدم ظهور منطقه الرأس أو زعنفه الذيل فيصعب تحديد النوع بدقه.

فيما رجح خبراء المعهد القومي لعلوم البحار أن يكون الكائن لحوت زعنفي صغير.

يذكر أنه كان قد تم العثور على حوت نافق من فصيلة "كوفييه ذو المنقار" في إحدى القرى السياحية بمنطقة الساحل الشمالى يضا منذ أيام.

وذكرت وزارة البيئة المصرية أنها أتمت عملية الدفن الآمن للحوت النافق بعد اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة