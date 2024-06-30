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(تعبيرية)

طاردها بسيارته.. تعرض مذيعة مصرية لاعتداء من مجهول

القاهرة - العربية.نت
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في واقعة غريبة، تعرضت مذيعة مصرية، السبت، لاعتداء من مجهول بعد أن طاردها بسيارته مسافة طويلة.

وقدمت مراسلة ومذيعة بالتلفزيون المصري، تدعى هنا النحاس، بلاغاً للأجهزة الأمنية حول الحادث.

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حيث كشفت أن المتهم المجهول طاردها منذ أن غادرت منزلها في مدينة المستقبل حتى وصلت مدخل مدينة الشروق بطريق السويس أمام الجامعة البريطانية شرق القاهرة.

دون لوحات معدنية

وأشارت إلى أنه أجبرها على الوقوف والنزول من السيارة، ثم دفعها بعنف، فسقطت أرضاً وأصيبت بجروح قطعية في رأسها وتم نقلها إلى المستشفى.

كما أضافت أنه كان يطاردها بسيارة سوداء دون لوحات معدنية.

إلى ذلك، تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث، فيما قررت نيابة الشروق سرعة البحث عن المتهم بعد الإدلاء بمواصفاته وبيان سبب الواقعة وملابساتها.

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