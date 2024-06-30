حفل قرانها بمسجد أغضب المصريين.. مفيدة شيحة: فستان بنتي اتقطع

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كشفت المذيعة المصرية مفيدة شيحة عن كواليس ليلة عقد قران ابنتها الكبرى، الذي أقيم، مساء الجمعة، داخل مسجد، وأثار غضباً في الشارع المصري.

وقالت مفيدة شيحة في برنامج تلفزيوني على قناة "النهار": "أثناء ما بنتي كانت بتتصور يشاء القدر عربية داست على ديل فستانها والفستان اتقطع، وبشكر من كل قلبي مصمم الأزياء إسلام حشاد، قلع الجاكيت وجاب إبرة وفتلة وفضل ساعة ونص يضبط الفستان لمجرد يطمن منة".

وكان عقد قران منة الله عماد، ابنة الإعلامية المصرية مفيدة شيحة، داخل مسجد محمد علي بالقلعة، أثار موجة غضب عارمة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة.

وأثارت صور الفرح والفيديوهات الخاصة بالاحتفال والرقص بصحن مسجد محمد علي بالقلعة استياءً شديداً، ليس من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فحسب وإنما من محبي الآثار الإسلامية والحضارة المصرية.

وكانت المذيعة والإعلامية مفيدة شيحة، حرصت على الاحتفال مع ابنتها قبل انطلاق عقد القران، وشاركت فيديو عبر حسابها على "إنستغرام" وهي ترقص مع ابنتها وخطيبها، وأخرى وهي ترقص بمفردها، معبرة عن فرحتها الشديدة بتلك المناسبة.

يذكر أن مفيدة شيحة واحدة من أشهر الإعلاميات المصريات، وشاركت في تقديم العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية الناجحة، وتخصصت في برامج المنوعات، أبرزها "سكوت حنغني" على قناة النيل للأخبار، "دقيقة مفيدة" على قناة النيل الدولية، "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على قناة CBC، "الشيف ومفيدة" في قناة cbc، و"الستات" على قناة النهار. كما أنها تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي ولها العديد من المتابعين.