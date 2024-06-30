محامي مدرب ملاكمة مصري تحرش بلاعباته: اللعبة طبيعتها التلامس

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في جديد قضية مدرب ملاكمة مصري شهير اتهم بالعبث بجسد لاعباته وهتك أعراضهن جنسيا، أن محاميه خرج ليؤكد أن اللعبة طبيعتها التلامس والاحتكاك.
فقد قال المحامي مصطفى مجدي، دفاع مدرب "الكيك البوكس" المتهم بالتحرش وهتك عرض قاصرات أثناء تدريبهن، إنه يوجد ملابسات في الواقعة، خصوصا أن الفتيات يتدربن مع المدرب منذ سنتين أو أكثر.
وأوضح أن طبيعة اللعبة الاحتكاك أثناء التدريب، وكل الفتيات اللاتي يتدربن يتفهمن تفاصيل اللعبة وطبيعة الاحتكاك، وتوجد فيديوهات كثيرة جدا على الإنترنت توضح طبيعة اللعبة، والتلامس موجود أثناء التدريبات، وفق ما نقله موقع القاهرة 24.
كاميرات في كل مكان
كما تابع المحامي عن اتهام موكله بالتحرش بالفتيات أثناء التدريب قائلاً "المكان كله كاميرات مراقبة ولا يوجد متر مفيهوش كاميرات وبيكون المكان مليان ناس تانية من المتدربين سواء الإناث أو الذكور"، متسائلا: "إزاي هيعمل كدا وسط وجود أعداد كبيرة من المتدربين".
واتهم المدرب بالتحرش بفتيات صغيرات من سن 13 إلى 18 عاما، وتهديدهن إذا حاولت إحداهن التكلم عما يحدث أثناء التدريب.
كما كان يقنع الفتيات أنهن شركاؤه في الخطأ، وفق ما زعمت مبادرة "تكلمي".
فيما قررت جهات التحقيق المختصة حبس المدرب 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالتحرش وهتك عرض قاصرات.
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