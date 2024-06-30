في مصر.. 5 ألقوا طفلاً من الطابق الخامس عند سرقة منزله

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شهدت منطقة المعصرة بمحافظة القاهرة المصرية واقعة سرقة غير اعتيادية، حيث قام لصوص بإلقاء طفل من الطابق الخامس عندما رآهم أثناء سرقتهم لمنزله، ما أدى لتعرضه لكسور ونزيف داخلي.

وتقوم نيابة المعصرة في مصر حاليا بالتحقيق مع 5 متهمين بإلقاء طفل من الطابق الخامس بعد أن استشعر بهم وقاومهم أثناء تسللهم لسرقة مسكنه بمنطقة المعصرة، أمس السبت.

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كما طالبت نيابة المعصرة من رجال المباحث بسرعة التحري حول الواقعة للوقوف على ملابساتها واستكمال التحقيقات.

قاوم اللصوص

وفي تفاصيل الواقعة، تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المعصرة إشارة من مستشفى قصر العيني تفيد باستقبال طفل عمره 14 سنة مصاب بكسور ونزيف داخلي.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام 5 لصوص بمحاولة سرقة مسكن والد المجني عليه تصادف وجوده بالمكان حيث قاوم اللصوص الذين قاموا بإلقائه من الطابق الخامس.

وتم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.