مصر.. بدء تنفيذ قطع الكهرباء ساعتين بدلاً من 3

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أعلنت شركات الكهرباء والطاقة في كافة أنحاء مصر العودة إلى تنفيذ خطة لتخفيف الأحمال الكهربائية، مع تقليص مدة قطع الكهرباء من ثلاث ساعات إلى ساعتين فقط بدءًا من اليوم الأحد، وذلك بناء على توجيهات مجلس الوزراء التي صدرت الأسبوع الماضي.

إلى ذلك، نفت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ما تم تداوله بشأن استثناء المحافظات الساحلية من خطة تخفيف الأحمال، وناشدت المواطنين بعدم الانسياق خلف الأخبار غير الرسمية.

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اعتذار للشعب المصري

فيما كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن صدور تعليمات جديدة تقضي بتنفيذ مرحلة ثانية من تخفيف الأحمال بزيادة ساعة إضافية في بعض المناطق، ليصل إجمالي مدة قطع الكهرباء إلى أربع ساعات أو أقل.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أعلن في مؤتمر صحافي، الثلاثاء الماضي، عن مجموعة من القرارات التي اتخذتها الدولة لمواجهة تخفيف الأحمال، مع تقديم اعتذار لجموع أفراد الشعب على أزمة تخفيف الأحمال.

خطة لإنهاء تخفيف الأحمال

ووجه مدبولي حديثه للمواطنين، قائلا: نعتذر عن أزمة قطع الكهرباء، فهو موضوع شديد الصعوبة ونشعر دائما بمدى صعوبته على المواطنين.

كما شدد على أن الحكومة تعمل من أجل إنهاء الأزمة، قائلا: "اضطررنا لزيادة فترة انقطاع الكهرباء بعد نقص حجم الغاز جراء خروج أحد حقول شبكة الطاقة الإقليمية بدول الجوار عن الخدمة".

وأكد مدبولي أن مصر تعرضت لـ 3 موجات حارة خلال الشهر الجاري، ومنهم موجة إجازة عيد الأضحي حيث وصلت درجات الحرارة لـ 43 وأكثر، وسجلت أسوان 50 درجة مئوية ومع ذلك كنا حريصين أن نستمر على تخفيف أحمال الكهرباء ساعتين.

ولفت إلى وضع خطة بإنهاء تخفيف الأحمال بنهاية عام 2024.

وأضاف مدبولي أن مصر تعاني من أزمة تدبير الوقود لأن محطات الكهرباء تعمل بالمازوت والغاز الطبيعي.