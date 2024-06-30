لا ملاريا في مصر.. جميع الحالات المكتشفة وافدة

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كشفت وزارة الصحة المصرية أن جميع الحالات المكتشفة لمرض الملاريا في البلاد كانت وافدة من دول يتوطن بها المرض.

وأكدت في بيان، وجود نظام ترصد قوي، قادر على الاكتشاف المبكر للحالات، وذلك من خلال التعاون مع جميع الجهات المعنية.

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كما أشارت إلى أن وزير الصحة قدم لمدير عام منظمة الصحة العالمية ملفا يتضمن جهود الوزارة في مواجهة المرض وإجراءات الحصول على الإشهاد بخلو مصر من الملاريا، للبدء في اتخاذ الخطوات اللازمة للتحقق من خلو مصر من المرض.

خلو مصر من المرض

بدوره، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة المصري، استقبل وفدا من منظمة الصحة العالمية تمهيداً لحصول مصر على الإشهاد الدولي بالخلو من مرض الملاريا.

وأوضح أن فريق المنظمة قام بتنفيذ زيارة ميدانية، الأسبوع الماضي للتحقق من عدم حدوث سريان لمرض الملاريا داخل مصر.

كما أشار عبدالغفار إلى أن فريق المنظمة قام بزيارة عددا المستشفيات، والوحدات الصحية بمحافظات القاهرة، والفيوم، وأسوان، وذلك لمراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تطبقها الدولة لمنع إعادة توطن مرض الملاريا بالبلاد، مضيفا أنه تمت مراجعة ملفات الحالات، وكذلك المعامل والأنظمة المساعدة ونظام الإحالة، وبروتوكولات العلاج المطبقة.

أدلة العمل القياسية

يذكر أن مصر كات أعلنت أن بعثة المنظمة قامت بزيارة معامل وحدات الملاريا، لمراجعة قدرة العاملين على التشخيص السليم والترصد المستمر للحالات، وزيارة وحدات مكافحة نواقل الأمراض بالمحافظات.

إضافة إلى ذلك، تأمدت البعثة من تطبيق إجراءات مكافحة البعوض الناقل للمرض، والمناطق التي تشكل خطورة في تزايد أعداده، وكذلك مراجعة إجراءات الإصحاح البيئي، وأدلة العمل القياسية الخاصة بترصد المرض، والإبلاغ الفوري عن أي حالات مكتشفة.