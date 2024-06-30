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إدوارد

"نفسي أموت فجأة".. فنان مصري يصدم الجميع

القاهرة – أحمد الريدي
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تصريح مفاجئ وصادم أعلن عنه الفنان المصري إدوارد، بعدما تمنى أن يموت بشكل مفاجئ، دون أن يسبب أية معاناة لأبنائه ومن حوله، متساءلا عما إذا كانت هذه الأمنية جائزة أم لا.

وفي لقاء تلفزيوني، تحدث إدوارد مؤكدا أن هناك أمرا لا يعرف إن كان صحيحا أم خاطئا، مشيرا إلى كونه يتمنى في المستقبل حينما يتقدم به العمر، أن يموت بشكل مفاجئ.

حيث أعلن عن كونه يرغب في ألا يسبب أي أذى أو متاعب لأولاده، لذلك يرغب في الموت بشكل مفاجئ، ولكنه تساءل عما إذا كان هذا الأمر يجوز له أن يطلبه من الله أم لا، مطالبا الجميع بالإجابة عن هذا الأمر.

ليطرح سؤالا عما إذا كانت أمنيته في الموت بشكل مفاجئ على سريره، حينما يخلد إلى النوم، دون أن يسبب أي أذى لمن حوله، هل يعد ذلك أمرا مقبولا أم لا.

وأوضح بعدها إدوارد أنه يرى الأمر إذا تحقق بمثابة نعمة من عند الله، لتجيبه مقدمة البرنامج أنه حينما يرى الإنسان من حوله وهم يشعرون بالألم من أجله، يكون ذلك مؤلما بالنسبة إليه.

لكنها أكدت على أن سنة الحياة تقتضي ذلك، خاصة أنه قام بتربية أبنائه كي يقفوا إلى جواره حينما يتقدم هو في العمر، ويصبح غير قادر على الاعتناء بنفسه.

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