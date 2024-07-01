قطع التيار يومياً ساعتين فقط في مصر.. الكهرباء تكشف التفاصيل

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أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، اليوم الاثنين، عن عودة العمل لتخفيف الأحمال بدءا من اليوم لمدة ساعتين بدلا من 3 ساعات، وذلك بالتنسيق بين وزارتي البترول والكهرباء والطاقة المتجددة.

العودة لخطة تخفيف الأحمال السابقة

وأصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر بيانا مهما بشأن تعديل خطة تخفيف الأحمال اليومية ومواعيد قطع الكهرباء، حيث أوضحت الشركة، أنه وفقا للتنسيق بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول، تم عودة العمل بخطة تخفيف الأحمال اليومية لتصبح من الساعة الثالثة مساءً حتى الساعة السابعة مساءً، موزعة على مستوى جميع مناطق الجمهورية.

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ولفتت الشركة إلى أن تعديل خطة تخفيف الأحمال اليومية يتضمن ألا تزيد فترة انقطاع الكهرباء لكل منطقة عن ساعتين، ويبدأ تنفيذ هذا التعديل اعتبارا من اليوم الاثنين 1 يوليو 2024.

الأسبوع الثالث من شهر يوليو

يذكر أن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي كان قد نوه إلى أنه بدءًا من نهاية الأسبوع الثالث من يوليو سيتم التوقف عن قطع الكهرباء في مصر طوال فترة الصيف.

أما عن أسباب اللجوء إلى قطع الكهرباء لـ3 ساعات خلال الأيام الماضية، فقال مدبولي إن ذلك يرجع إلى عدم توفر الغاز الطبيعي بالكميات الاعتيادية لتشغيل محطات توليد الكهرباء، حيث حدث نقص في توريد الغاز لمدة 12 ساعة متواصلة، ما أثر على المعدل الطبيعي لتوليد الكهرباء، وهو ما اضطر الحكومة إلى زيادة فترة انقطاع الكهرباء تخفيفا للأحمال على الشبكة الوطنية.

فيما وعد رئيس الوزراء المصري بحل مشكلة تخفيف الأحمال وانقطاع التيار الكهربائي في مصر تماما مع نهاية العام الجاري.