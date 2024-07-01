جديد امتحان الفيزياء للثانوية في مصر.. قرار ينصف الطلاب

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في جديد امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024 في مصر، وبعد أن اشتكى عدد كبير من الطلاب من صعوبة الامتحان، مطالبين بإجراءات عاجلة من زارة التربية والتعليم لإحالة واضعي الامتحان للتحقيق العاجل، خرجت الوزارة اليوم الاثنين بقرارت تصب في مصلحة الطلاب، بل إعطائهم الدرجات الكاملة في بعض الأسئلة.

وعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع اللجنة الفنية المختصة بمراجعة ورق أسئلة ونموذج إجابات امتحانات الثانوية العامة وذلك لاستعراض نتيجة التقرير الذي أعدته اللجنة حول مدى مطابقة أسئلة امتحان مادة الفيزياء للمواصفات الفنية.

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وقد طالب الدكتور رضا حجازي اللجنة الفنية منذ إصدار توجيهاته لها بسرعة إعداد تقرير كامل حول مدى صعوبة امتحان مادة الفيزياء ومطابقة الأسئلة للمواصفات، بالنظر بعين الاعتبار لمصلحة الطلاب فى المقام الأول.

قرارات في مصلحة الطلاب

وبناء على مراجعة دقيقة للجنة الفنية المختصة، قرر الدكتور رضا حجازي اتخاذ الإجراءات التالية:

- منح الدرجة الكاملة للسؤال 6 (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- منح الدرجة الكاملة للسؤال 33 (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- منح الدرجة الكاملة للسؤال رقم 40 (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- اعتبار الإجابات (أ - د) للسؤال رقم 20 (نموذج أ) صحيحة مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- اعتبار الإجابات (أ - ب) صحيحة للسؤال رقم 14 (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- مساءلة اللجنة المسئولة عن مراجعة ورق أسئلة الامتحان قبل الطباعة.

- الإعلان عن نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء فور الانتهاء من التصحيح الإلكتروني.

وطالب وزير التربية والتعليم الطلاب بالتركيز على الامتحانات المقبلة، مؤكدًا أن الوزارة تضع مصلحة الطالب نصب أعينها، ولذلك تقوم لجنة فنية متخصصة مشكلة من مجموعة من الخبراء بمراجعة أسئلة الامتحان ونموذج الإجابة عقب امتحان كل مادة قبل بدء التصحيح لبحث أي شكاوى للطلاب وتيسير الأمور عليهم.