مصرية تخلع زوجها بعد زواج 5 سنوات.. والسبب لا يخطر على البال

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أقدمت سيدة مصرية على رفع قضية خلع ضد زوجها بعد زواج استمر لعدة سنوات، والسبب لا يخطر على البال.

في التفاصيل، عاشت الزوجة مع زوجها وهو طبيب بيطري، على مدار 5 أعوام تحلم بإنجاب الأطفال.

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استخراج قيد عائلي

غير أن فحوصاتها الطبية كانت تظهر أنها عاقر، لتكتشف بالصدفة أن زوجها زور تلك التقارير الطبية.

وقالت المحامية نهى الجندي لـ"العربية.نت"، إن موكلتها ذهبت لاستخراج قيد عائلي لتفاجأ أن شريك حياتها كان متزوجاً من غيرها قبل زواجهما.

كما أضافت: "وعندما بحثت في الأمر وجدت أن زوجها لم ينجب من زوجته الأولى".

واجهته واعترف

وبعدها، ذهبت للفحص عند أحد الأطباء فأكد لها أنها سليمة ولا شيء يمنعها من الإنجاب.

لتكتشف أن زوجها زور مستندات طبية وأوهمها بأنها عاقر لأنه يعاني من مشكلات تمنعه من الإنجاب.

وعند مواجهته، أقر بما فعله حتى تنسى حلم الأمومة، معتبراً أنه لو اعترف لها بحقيقة وضعه "فكان ذلك سيقلل من رجولته".

فما كان منها إلا أن طلبت الطلاق منه، غير أنه رفض ذلك، فاضطرت لرفع قضية خلع ضده.

وحكمت محكمة الأسرة بزنانيري بخلع الزوجة من زوجها، لكن بسبب رفضه إعطاءها حقوقها ومنقولاتها، رفعت قضية تبديد منقولات لا تزال تنظر أمام المحكمة.