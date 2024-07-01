ملامح مسلسل "سفاح التجمع" ترتسم.. وصحافي استقصائي يشارك

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بدأت ترتسم ملامح مسلسل "سفاح التجمع"، حيث أعلن الصحافي الاستقصائي المصري عبد الرحمن الصافي عن مشاركته في كتابة المسلسل مع السيناريست جوزيف فوزي.

صحافي استقصائي يشارك في كتابته

ونشر الصحافي الاستقصائي عبد الرحمن الصافي، أمس الأحد، منشورا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أعلن خلاله عن توقيع أول مشاركة له في كتابة عمل درامي، حيث سيشارك في كتابة المسلسل من إنتاج وتوزيع شركة "الجذور".

ووجه الصافي الشكر للمنتج أيمن يوسف قائلا: "شكرا على دعمك وإشادتك وثقتك الغالية". وأضاف "إن شاء الله نعمل حاجة تكسر الدنيا".

ويتناول المسلسل قصة إحدى أبشع الجرائم في مصر والتي استحوذت على اهتمام الرأي العام المصري والمعروفة إعلاميا بـ"سفاح التجمع"، حيث أقدم معلم اللغة الإنجليزية بقتل 3 من الفتيات بعد استدراجهن إلى شقته بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، وإجبارهن على تناول مخدر الأيس، قبل ممارسة الرذيلة معهن وتعذيبهن بطرق وحشية، وتصوير الوقائع عن طريق الفيديو، ثم إلقاء الجثامين في مناطق صحراوية بمدينتي الإسماعيلية وبورسعيد، فيما تنظر القضية أمام محكمة الجنايات في الوقت الحالي.

معركة فنية لتناول قصة السفاح

يذكر أن السيناريست محمد صلاح العزب كان قد أعلن عن بدء كتابة سيناريو قصة "سفاح التجمع" لتعرض في مسلسل من بطولة الفنان حسن الرداد، لتنشأ بعدها أزمة فنية بين كل من المنتج أحمد السبكي والمنتج أيمن يوسف حول أسبقية تناول كل منهما لمسلسل يتناول قصة السفاح الشهير.

وأعلن المنتج أيمن يوسف أنه اتخذ خطوات متقدمة في ذلك المشروع، وحصل على تصريح من الرقابة على المصنفات المصرية لعمل المسلسل، وأطلق تحذيرا لبقية شركات الإنتاج بعدم الاقتراب من هذا المشروع حتى لا يلجأ للقضاء.

تهديد باللجوء إلى القضاء

وكتب أيمن يوسف منشوراً عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال فيه "تم التعاقد على مسلسل "سفاح التجمع" والذي تمت إجازته رقابيا" للمؤلف جوزيف فوزي، وجار التعاقد مع نجم من نجوم الصف الأول ومخرج كبير للبدء في تصوير المسلسل للعرض قريباً على إحدى المنصات العالمية".

وأضاف: "تحذر الشركة من استخدام اسم ومحتوى المسلسل من أي طرف آخر، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتم إخطار نقابة المهن السينمائية والرقابة على المصنفات الفنية وكافة الجهات الرسمية بذلك".

وأرفق يوسف صورة لسيناريو المسلسل مضافاً إليه خاتم الرقابة، ليؤكد بذلك أنه صاحب الحق القانوني في عمل المسلسل، ويضع أحمد السبكي ومحمد صلاح العزب في مأزق بعدما وجه لمشروعهما ضربة قاضية.