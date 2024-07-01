فنانة مصرية تعلن إقامتها في دار للمسنين.. وتكشف السبب

دقيقتان للقراءة

هجوم شرس تعرض له الفنان الشاب نور النبوي ووالده النجم خالد النبوي، بعد انتشار أخبار داخل الوسط الفني بانتقال جدته لوالدته الفنانة عواطف حلمي للإقامة في دار المسنين التابعة لنقابة المهن التمثيلية المصرية.

فقد أغضب الخبر الكثير من المتابعين الذين تداولوا الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موجهين انتقادات لاذعة لنور ووالده الفنان خالد النبوي، خاصة أن علاقتهما بالفنانة عواطف حلمي كانت جيدة طوال السنوات الماضية.

مادة اعلانية

تفاصيل الانتقال لدار المسنين

ولم يخرج الفنان خالد النبوي ونجله نور للتعليق على الأخبار المتداولة أو توضيح حقيقة الأمر، حتى تهدأ موجة الغضب ضدهما، لكن الفنانة عواطف حلمي كشفت تفاصيل الموضوع.

وقالت في تصريحات لـ "العربية.نت" إن "ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض المواقع الإخبارية غير دقيق، فعائلتي لم تنقلني للإقامة في دار المسنين ولم تستغن عني كما أشيع".

وأضافت "كل ما في الأمر أن نقابة المهن التمثيلية المصرية التي تنتمي إليها افتتحت دارا لإقامة كبار السن من الفنانين، يقيم بها حالياً عدد من زملائي الفنانين الذين تربطني بهم علاقة قوية".

كما أشارت إلى أنها قررت الانتقال للإقامة معهم بشكل غير دائم، كنوع من مشاركتهم أوقاتهم التي يقضونها داخل تلك الدار.

إقامة غير دائمة

وأوضحت أنها لا تتواجد بشكل مستمر داخل الدار فهي تتنقل بينها وبين منزلها، لافتة إلى أن الهجوم الذي طال حفيدها مؤسف ومؤلم بالنسبة لها، خاصة أن علاقتها بحفيدها جيدة للغاية وهو أغلى الناس عليها، وله مكانة كبيرة في قلبها.

كذلك قالت إنه لم يقصر يوماً في معاملتها أو رعايتها هو ووالده الفنان خالد النبوي، لذلك فالهجوم عليهما أبكاها وجعلها تشعر بالغضب تجاه مهاجميهم.

وبيّنت حلمي أنه أثناء تواجدها في دار المسنين يزورها عدد من أصدقائها وأفراد عائلتها للاطمئنان عليها، بالرغم من أن الأمر لا يستدعي ذلك.

أحدث ظهور لعواطف حلمي

يذكر أن أحدث ظهور للفنانة عواطف حلمي كان في العرض الخاص لفيلم "الحريفة"، حيث حضرت برفقة حفيدها الفنان نور النبوي أحد أبطال الفيلم للاحتفال بأول بطولة له.

وتحدثت وقتها عن علاقتها بنور ومدى حبها له، وعبرت عن سعادتها الكبيرة بسبب الخطوات الفنية التي يخطوها نور لتحقيق حلمه.