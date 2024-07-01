مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
مصر أسواق محلات تعبيرية خاص العربية نت
مصر أسواق محلات تعبيرية خاص العربية.نت

مواعيد إغلاق المحال في مصر تتصدر التريند.. تعرف على الاستثناءات

القاهرة - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

قرار تحديد مواعيد إغلاق المحلات في مصر يتصدر التريند، فلماذا يبحث المصريون عن "قرار غلق المحلات"؟

البداية جاءت بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أعلن فيه أنه من المقرر أن يتم غلق جميع المحلات التجارية الساعة الـ 10 مساءً في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، باستثناء الصيدليات والسوبر ماركت والمطاعم، على أن يتم غلقها في تمام الساعة 1 صباحًا.

ويعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الاثنين، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024 أو لحين إشعار آخر.

طارق الشناوي: الكل يتربح من شيرين.. وهذا رأيي في أنغام ثقافة وفن طارق الشناوي: الكل يتربح من شيرين.. وهذا رأيي في أنغام

من جانبها أكدت وزارة التنمية المحلية، استثناء محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات الهامة التى تقدم للمواطنين.

شوارع منخفضة الكثافة المرورية

وقال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مواعيد غلق المحلات تأخر كثيرًا لتنفيذه والتعديل في مواعيد الغلق قرار نظامي ولا يؤثر على الإنتاج.

وأوضح بشاي أن هذا القرار يرضي الجميع، وستكون هناك شوارع منخفضة الكثافة المرورية، وهناك مواعيد لعمليات الشراء وستكون حياة منظمة بشكل أكبر.

توفير الكهرباء للمصانع

وأضاف أن هذا القرار يوفر الكهرباء للمصانع والمحلات والمولات، مؤكدًا أن الشوارع كانت مليئة بالأنوار في الساعة الـ12 صباحًا، والمواعيد الجديدة تساعد الجميع من المواطنين وأصحاب المحال التجارية ويوفر لهم الكهرباء لشراء المواد الخام.

يذكر أن المحلات والمولات التجارية كانت تغلق الساعة الـ 11 مساءً في الصيف، قبل قرار الحكومة الجديد وفي يومي الخميس والجمعة والإجازات الرسمية يتم زيادة التوقيت لتغلق الساعة الـ 12 منتصف الليل، طبقا لقرار اللجنة العليا لترخيص المحلات العامة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
إنفلونزا الطيور.. جائحة جديدة تلوح في الأفق بعد ضرب أميركا وأوروبا إنفلونزا الطيور.. جائحة جديدة تلوح في الأفق بعد ضرب أميركا وأوروبا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط