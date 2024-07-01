مواعيد إغلاق المحال في مصر تتصدر التريند.. تعرف على الاستثناءات

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قرار تحديد مواعيد إغلاق المحلات في مصر يتصدر التريند، فلماذا يبحث المصريون عن "قرار غلق المحلات"؟

البداية جاءت بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أعلن فيه أنه من المقرر أن يتم غلق جميع المحلات التجارية الساعة الـ 10 مساءً في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، باستثناء الصيدليات والسوبر ماركت والمطاعم، على أن يتم غلقها في تمام الساعة 1 صباحًا.

ويعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الاثنين، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024 أو لحين إشعار آخر.

من جانبها أكدت وزارة التنمية المحلية، استثناء محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات الهامة التى تقدم للمواطنين.

شوارع منخفضة الكثافة المرورية

وقال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مواعيد غلق المحلات تأخر كثيرًا لتنفيذه والتعديل في مواعيد الغلق قرار نظامي ولا يؤثر على الإنتاج.

وأوضح بشاي أن هذا القرار يرضي الجميع، وستكون هناك شوارع منخفضة الكثافة المرورية، وهناك مواعيد لعمليات الشراء وستكون حياة منظمة بشكل أكبر.

توفير الكهرباء للمصانع

وأضاف أن هذا القرار يوفر الكهرباء للمصانع والمحلات والمولات، مؤكدًا أن الشوارع كانت مليئة بالأنوار في الساعة الـ12 صباحًا، والمواعيد الجديدة تساعد الجميع من المواطنين وأصحاب المحال التجارية ويوفر لهم الكهرباء لشراء المواد الخام.

يذكر أن المحلات والمولات التجارية كانت تغلق الساعة الـ 11 مساءً في الصيف، قبل قرار الحكومة الجديد وفي يومي الخميس والجمعة والإجازات الرسمية يتم زيادة التوقيت لتغلق الساعة الـ 12 منتصف الليل، طبقا لقرار اللجنة العليا لترخيص المحلات العامة.