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عماد متعب ويارا نعوم
عماد متعب ويارا نعوم

خادمة وراءها.. تفاصيل سرقة منزل لاعب الأهلي عماد متعب

القاهرة - العربية.نت
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نجحت السلطات الأمنية المصرية في ضبط المتهمة في حادث سرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من شقة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق الكابتن عماد متعب بدائرة قسم المعادي.

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وتحرر المحضر اللازم، وأحيلت المتهمة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معها في ملابسات ارتكاب الجريمة.

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مشغولات ذهبية وخاتم ألماس

وتلقى مدير أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المعادي، ببلاغ من عماد متعب لاعب الأهلى السابق أفاد فيه بسرقة مشغولات ذهبية خاصة بزوجته يارا نعوم ملكة جمال مصر، من داخل شقته بدائرة القسم.

على الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف لغز الحادث توصلت تحرياته إلى أن وراء الواقعة خادمة تعمل لديه، وتم القبض عليها واعترفت بالواقعة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن الخادمة قامت بسرقة مبلغ مالي يقدر بالآلاف وخاتم ألماس، وأن المتهمة قامت بصرف كل الأموال التي سرقتها من الشقة على نفسها ومنزلها والخاتم لم تقم ببيعه، لأنها كانت تخشى أن يتم القبض عليها فور التوجه لبيعه، واعتقدت أن قيمته كبيرة.

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