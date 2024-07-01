خادمة وراءها.. تفاصيل سرقة منزل لاعب الأهلي عماد متعب

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
نجحت السلطات الأمنية المصرية في ضبط المتهمة في حادث سرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من شقة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق الكابتن عماد متعب بدائرة قسم المعادي.
وتحرر المحضر اللازم، وأحيلت المتهمة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معها في ملابسات ارتكاب الجريمة.
مشغولات ذهبية وخاتم ألماس
وتلقى مدير أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المعادي، ببلاغ من عماد متعب لاعب الأهلى السابق أفاد فيه بسرقة مشغولات ذهبية خاصة بزوجته يارا نعوم ملكة جمال مصر، من داخل شقته بدائرة القسم.
على الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف لغز الحادث توصلت تحرياته إلى أن وراء الواقعة خادمة تعمل لديه، وتم القبض عليها واعترفت بالواقعة.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن الخادمة قامت بسرقة مبلغ مالي يقدر بالآلاف وخاتم ألماس، وأن المتهمة قامت بصرف كل الأموال التي سرقتها من الشقة على نفسها ومنزلها والخاتم لم تقم ببيعه، لأنها كانت تخشى أن يتم القبض عليها فور التوجه لبيعه، واعتقدت أن قيمته كبيرة.
-
في مصر.. فنانة تنشر فيديو للص مات صعقاً بالكهرباء أمام منزلها
لقي لص مصرعه صعقا بالكهرباء، أمام فيلا الفنانة حسناء سيف الدين، بمنطقة التجمع ...
ثقافة وفن
-
بعد التشهير بالفنانة راندا البحيري.. فريق أمني لملاحقة "أعداء الدكش"
حررت الفنانة المصرية راندا البحيري بلاغا فى قسم شرطة الجيزة، بتضررها من حسابات على ...
ثقافة وفن
-
البحث جار عن ناجين.. بالصور مصرع 3 أشخاص في انهيار عقار بمصر
لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون في انهيار عقار مكون من 3 طوابق بمحافظة أسيوط جنوب ...
مصر