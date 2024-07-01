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السيسي ومدبولي
السيسي ومدبولي
خاص

مصادر مصرية لـ"العربية.نت": إعلان الحكومة الجديدة وحركة المحافظين الأربعاء

القاهرة - محمد مخلوف 
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تتواصل حالة الترقب داخل أروقة الوزارات والشارع المصري بشأن التعديل الوزاري المرتقب، والكل ينتظر معرفة أسماء أعضاء الحكومة الجديدة وموعد إعلانها.

وكشفت مصادر مصرية لـ"العربية.نت" أنه سيتم إعلان تشكيل الحكومة الجديدة بعد غد الأربعاء، وكذلك حركة المحافظين ونوابهم، مشيرة إلى أنه سيتم أداء اليمين القانونية للوزراء والمحافظين ونوابهم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوم واحد.

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وأشارت المصادر إلى أن رئيس الوزراء المُكلف أجرى أكثر من 65 لقاء واجتماعا على مدار 25 يوما للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية، مضيفة أنه التقى خلال تلك اللقاءات بنحو 130 شخصية مرشحة لحقائب وزارية وحركة المحافظين.

مفاجآت في أسماء الوزراء الجدد

ومن قبل، كشفت المصادر أنه سيكون هناك مفاجآت في أسماء الوزراء الجدد، حيث سيتم اختيار عدد من الشخصيات من أصحاب الخبرات الوطنية دولياً ومحلياً.

وتابعت أن أسماء الوزراء الجدد لن يتم عرضها على مجلس النواب للموافقة، حيث إنه بمجرد الانتهاء من التشكيل الوزاري سيؤدي أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي أولاً، لأنها حكومة جديدة، وبعدها تتقدم الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال 20 يوماً من تشكيلها، مؤكدة أنه بعد ذلك سيقوم مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام.

وكشفت المصادر أن التقرير سيعرض على المجلس، ويصدر قرارا في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على 30 يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.

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