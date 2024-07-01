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انهيار عقار في محافظة أسيوط بمصر

البحث جار عن ناجين.. بالصور مصرع 3 أشخاص في انهيار عقار بمصر

أسيوط (مصر) - العربية.نت
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لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون في انهيار عقار مكون من 3 طوابق بمحافظة أسيوط جنوب مصر.

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وتلقت السلطات بلاغا بانهيار منزل بشارع رياض بحارة درويش حي شرق أسيوط يقطن به نحو 8 أسر وعلى الفور سارعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لمكان الحادث.

3 جثث

وتمكنت القوات من انتشال 3 جثث من تحت الأنقاض وإنقاذ 5 آخرين فيما لا يزال البحث جاريا عن ناجين.

من 4
(4 صور)

وفرضت السلطات طوقا أمنيا حول مكان الحادث وقامت بفصل الخدمات عن العقارات المجاورة وبدأت في استدعاء مسؤولي الحي لمعرفة كافة المعلومات حول العقار وتراخيصه وصدور قرار إزاله له من عدمه وتحديد سبب انهياره.

وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق في الواقعة.

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