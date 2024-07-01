لا إصابات.. حريق يلتهم أشجار نخيل على كورنيش النيل في مصر

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شهد شارع النيل بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة المصرية، اشتعال النيران بمجموعة من أشجار النخيل ليل الأحد/الاثنين، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على ألسنة النيران وإخمادها فور انتقالهم لمكان البلاغ.
وتلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد بوقوع حريق هائل في أشجار النخيل على كورنيش النيل بالدقي وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدنية لموقع الحادث وتحاول السيطرة عليه.
وفور تلقي البلاغ تم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية إلى محل الواقعة للسيطرة على الحريق.
وكشفت المعاينات الأولية عن اشتعال النيران فى مخلفات امتدت لأشجار ونخيل بكورنيش النيل وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده من دون إصابات وقد تم تحرير المحضر اللازم، لتباشر النيابة التحقيق، لتتم محاسبة المسؤولين.
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