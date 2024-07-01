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سيارة تعبيرية

"مطاردة وضرب".. الأمن يكشف ملابسات التعدي على مذيعة مصرية

القاهرة -العربية نت 
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في واقعة غريبة، كشفت أجهزة الأمن المصرية تفاصيل تعرض مذيعة بالتلفزيون المصري للضرب من جانب مجهول طاردها بسيارة سوداء بدون لوحات في منطقة التجمع شرق القاهرة.

وكشفت الأجهزة الأمنية أنه تبين ورود بلاغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن ⁧القاهرة⁩ من أحد المستشفيات بدائرة القسم باستقبالها إحدى السيدات "مصابة بجرح قطعي وكدمات بالجسم".

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وذكرت أنه بالانتقال وسؤال السيدة أقرت بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بتتبعها بسيارة كان يقودها عند خروجها من مسكنها، وإيقاف سيارتها والتعدي عليها بالسب ودفعها مما أدى لارتطام رأسها بالسيارة، مضيفة أنه نتج عن ذلك إصابتها.

وقالت وزارة الداخلية المصرية إنه باستدعاء الشخص المشكو في حقه تبين أنه "مصاب بسحجات متفرقة بالجسم" وبمواجهته قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين السيدة بسبب خلاف حول أولوية المرور تطورت لتشابكهما بالأيدى.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد تلقت بلاغا من هنا النحاس مراسلة ومذيعة بالتلفزيون المصري يفيد بتعرضها للإصابة من شخص مجهول طاردها بسيارته، واعتدى عليها بالضرب، حيث تم نقلها إلى المستشفى بعد تعرضها لإصابات بالغة.

سيارة بدون لوحات

وكشفت المذيعة أن المتهم المجهول طاردها منذ أن غادرت شقتها بمدينة المستقبل حتى وصلت إلى مدخل مدينة الشروق بطريق السويس أمام الجامعة البريطانية شرق القاهرة، مشيرة إلى أنه أجبرها على الوقوف والنزول من السيارة، ثم دفعها بعنف فسقطت أرضا وأصيبت في رأسها بجروح قطعية.

وأضافت المذيعة المصرية أن المتهم المجهول كان يطاردها بسيارة سوداء لا تحمل أية لوحات معدنية.

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