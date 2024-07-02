شملت القاهرة والإسكندرية.. العربية.نت تكشف أسماء المحافظين الجدد في مصر
كشفت المصادر أنه تم الإبقاء على اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
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كشفت مصادر مصرية لـ"العربية.نت" أن حركة المحافظين المقرر إعلانها خلال ساعات تشمل تغيير 21 محافظا وبقاء 6 فقط.
وقالت إنه سيتم تغيير محافظي القاهرة والأقصر والإسكندرية وعدد من محافظي محافظات الصعيد، فيما تم تصعيد منال عوض محافظ دمياط وزيرة للتنمية المحلية.
وكشفت المصادر أنه تم الإبقاء على اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.
واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء إبراهيم ابوليمون محافظ المنوفية، والمهندس هاني غنيم محافظ بني سويف، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وأشرف الجندي محافظا للغربية.
وكشفت المصادر أن حازم الأشموني سيكون محافظا للإسكندرية، وعادل سعيد للجيزة، واللواء عماد الكدواني للمنيا، فيما سيكون اللواء هشام أبوالنصر محافظًا لأسيوط، وطارق مرزوق للدقهلية، وعلاء عبدالمعطي لكفر الشيخ، واللواء محب حبشي محافظاً لبورسعيد.
وتقرر ترشيح عبدالفتاح نور الدين محافظا لسوهاج، وأشرف فارس للإسماعيلية، وخالد شوقي لأسوان، وأيمن عطية للقليوبية، وأيمن الشهابي لدمياط، وجاكلين عازر للبحيرة.
وكانت "العربية.نت" قد انفردت بالكشف عن أسماء الوزراء الجدد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي والتي تقرر أن تؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا بقصر الاتحادية في منطقة مصر الجديدة.
كما من المقرر أن يؤدي المحافظون الجدد اليمين القانونية أمام السيسي غدا أيضا.
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