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منطقة ماسبيرو في القاهرة (رويترز)
مبنى الإذاعة والتليفزيون المصري

بعد تغييرات المحافظين والحكومة.. إعادة تشكيل للمجالس والهيئات الإعلامية في مصر

سيتم إعادة تشكيل الهيئات والمجالس الإعلامية خلال أيام

القاهرة - مي عبد المنعم
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بينما تستعد مصر لحلف اليمين الدستورية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، غدا الأربعاء، بقصر الاتحادية، وحركة موسعة لتغيير المحافظين، أعلن مصدر رسمي عن إعادة تشكيل الهيئات والمجالس الإعلامية.

وذكر مصدر رسمي لقناة "إكسترا نيوز"، أنه سيتم إعادة تشكيل الهيئات والمجالس الإعلامية خلال أيام، كما أضاف المصدر أن إعادة تشكيل الهيئات والمجالس الإعلامية ستصدر بعد تسلم ترشيحات النقابات المهنية ومجلس النواب والمجلس الأعلى للجامعات.

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يذكر أن الهيئات الإعلامية الثلاث، يترأسها حاليا كل من الكاتب الصحافي كرم جبر رئيسا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بينما يتولى المهندس عبدالصادق الشوربجي رئاسة الهيئة الوطنية للصحافة، كما يتولى حسين كمال عبد القادر زين رئاسة الهيئة الوطنية للإعلام.

وكانت "العربية.نت" قد انفردت بالكشف عن أسماء الوزراء الجدد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي والتي تقرر أن تؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا بقصر الاتحادية في منطقة مصر الجديدة، كما من المقرر أن يؤدي المحافظون الجدد اليمين القانونية أمام الرئيس السيسي في نفس اليوم.

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