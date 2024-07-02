بعد خروجه من الحكومة.. وزير مصري: آن الأوان لقضاء وقت مع أسرتي

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تأكيداً لما نشرته "العربية.نت" حول رحيل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي عن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة التي تستعد لأداء اليمين الدستورية غدا الأربعاء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، نشر رضا حجازي رسالة شكر ووداع.

شكر وامتنان

وكتب حجازي عبر حسابه على موقع فيسبوك في وداع العاملين بديوان الوزارة "أود أن أعبر عن عميق شكري وامتناني لكل من أبدى مشاعره الطيبة والصادقة اليوم في ديوان الوزارة".

وأضاف حجازي "لقد كان لي الشرف بالعمل معكم على مدار السنوات الماضية كرئيس قطاع التعليم، ونائب وزير لشؤون المعلمين، ووزير للتربية والتعليم والتعليم الفني".

شكر رئيس الجمهورية

ووجه وزير التعليم في الحكومة المستقيلة، الشكر لرئيس الجمهورية قائلا "أتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على منحي الفرصة للإسهام في إصلاح وتطوير النظام التعليمي في مصر".

"حان الوقت لقضاء بعض الوقت مع أسرتي الصغيرة"

وأضاف الوزير" أتمنى كل التوفيق للوزير القادم ولزملائي في الوزارة في مواصلة الجهود المبذولة للارتقاء بالتعليم في مصر من أجل مستقبل أفضل".

وحول المرحلة المقبلة قال حجازي "حان الوقت لخدمة الوطن من موقع آخر والعودة للعمل كأستاذ جامعي أكاديمي وقضاء بعض الوقت مع أسرتي الصغيرة".

تفاعل كبير مع منشور حجازي

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور الوزير السابق، حيث حاز آلاف التعليقات خلال ساعة واحدة من نشره، وعبر كثيرون عن إعجابهم برسالة الوزير الإيجابية، فيما عبر آخرين عن أصالة كلمات حجازي ونبل كلماته في وداع زملاء وتمني التوفيق لمن يخلفه في مشهد حضاري محترم.

اليمين الدستورية أمام الرئيس غداً

وتأكيدًا لما نشرته "العربية.نت" أمس، فقد أعلن مصدر حكومي مصري اليوم لوسائل إعلام مصرية، أن أداء اليمين للحكومة الجديدة أمام الرئيس السيسي سيكون غدا في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

ويتضمن التعديل الحكومي بحسب المصادر تعيين الدكتور محمد عبد اللطيف وزيراً للتربية والتعليم خلفاً للدكتور رضا حجازي.