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عقار أسيوط المنهار

25 ساعة من البحث.. انتشال 14 جثة لضحايا عقار أسيوط المنهار بمصر

فيما تواصل قوات الحماية المدنية والإطفاء رفع الأنقاض

القاهرة - العربية.نت
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تمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ السريع بمحافظة أسيوط بصعيد مصر، من انتشال جثتين لسيدة وطفل من أسفل أنقاض المنزل المنهار، ليرتفع عدد الوفيات إلى 14 شخصا وإصابة 6 آخرين، وتواصل قوات الحماية المدنية والإطفاء رفع الأنقاض.

وكان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانهيار منزل مكون من 4 طوابق مأهول بالسكان بحارة درويش المتفرعة من شارع رياض بحي شرق أسيوط، أمس الاثنين.

بعد 25 ساعة من البحث

وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال 14 جثة و6 مصابين بعد 25 ساعة من البحث حتى الآن وتواصل قوات الحماية المدنية والإنقاذ السريع رفع الأنقاض.

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ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء بمحيط المنزل المنكوب بعد تسرب غاز من وصلات المنزل وفرضت كرودنا أمنيا بمحيط المنطقة.

فيما دفعت مديرية الصحة بـ 10 سيارات إسعاف واستعانة المحافظة بمعدات الإنقاذ السريع التابعة لمركز الفتح لسرعة رفع الأنقاض والبحث عن باقي سكان العقار.

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