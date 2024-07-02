25 ساعة من البحث.. انتشال 14 جثة لضحايا عقار أسيوط المنهار بمصر
فيما تواصل قوات الحماية المدنية والإطفاء رفع الأنقاض
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
تمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ السريع بمحافظة أسيوط بصعيد مصر، من انتشال جثتين لسيدة وطفل من أسفل أنقاض المنزل المنهار، ليرتفع عدد الوفيات إلى 14 شخصا وإصابة 6 آخرين، وتواصل قوات الحماية المدنية والإطفاء رفع الأنقاض.
وكان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانهيار منزل مكون من 4 طوابق مأهول بالسكان بحارة درويش المتفرعة من شارع رياض بحي شرق أسيوط، أمس الاثنين.
بعد 25 ساعة من البحث
وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال 14 جثة و6 مصابين بعد 25 ساعة من البحث حتى الآن وتواصل قوات الحماية المدنية والإنقاذ السريع رفع الأنقاض.
ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء بمحيط المنزل المنكوب بعد تسرب غاز من وصلات المنزل وفرضت كرودنا أمنيا بمحيط المنطقة.
فيما دفعت مديرية الصحة بـ 10 سيارات إسعاف واستعانة المحافظة بمعدات الإنقاذ السريع التابعة لمركز الفتح لسرعة رفع الأنقاض والبحث عن باقي سكان العقار.
-
علماء يعيدون الوجه الحقيقي لأعظم ملوك مصر "رمسيس الثاني" قبل وفاته
استخدم العلماء نموذجًا ثلاثي الأبعاد لجمجمة الملك، حيث قاموا بوضع طبقات من الأنسجة ...
مصر
-
شركة "أبل" العالمية تقاضي محلات شهيرة في مصر
الشركة أقامت مجموعة من الاتهامات لتلك المحلات باستخدامها للعلامة التجارية لـ"أبل" ...
مصر
-
فيديوهات مخلة وتحريض على الفسق والفجور.. التحقيق مع بلوغر مصرية شهيرة
الأجهزة الأمنية رصدت فيديوهات خادشة تحث على الفسق والفجور عبر مواقع التواصل ...
مصر