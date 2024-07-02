بقاء وزيري الدفاع والداخلية والوزير نائباً لمدبولي.. ننفرد بتشكيل حكومة مصر

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أكدت مصادر مصرية أن وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية باقيان في منصبيهما نظراً للنجاحات الأمنية الكبيرة التي شهدتها مصر في السنوات الماضية.

كشف مصدر حكومي مصري أسماء بعض الوزراء الذين سيتولون حقائب وزارية في التعديل الحكومي الجديد المقرر إعلانه غداً الأربعاء.

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وتنفرد "العربية.نت" بنشر التشكيل الحكومي على النحو الآتي:

الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيراً للصناعة والنقل

الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية وزيراً للأوقاف خلفاً للدكتور محمد مختار جمعة

المستشار عدنان الفنجري رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وزيراً للعدل خلفاً للمستشار عمر مروان

الدكتور محمد عبد اللطيف وزيراً للتربية والتعليم خلفاً للدكتور رضا حجازي

الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية وزيراً للمالية خلفاً للدكتور محمد معيط

الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد وزيراً للتموين والتجارة الداخلية خلفاً للدكتور علي المصيلحي

الدكتورة مايا مرسي وزيرة للتضامن الاجتماعي خلفاً للدكتور نيفين القباج

الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام وزيراً للكهرباء خلفاً للدكتور محمد شاكر

السفير بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية والهجرة خلفاً للسفير سامح شكري

المهندس شريف الشربيني وزيراً للإسكان والمجتمعات العمرانية خلفاً للمهندس عاصم الحزار

اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وزيراً للتنمية المحلية

دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي برئاسة الدكتور رانيا المشاط

تغيير وزيري البترول والطيران المدني والزراعة

استمرار الدكتور خالد عبد الغفار وزيراً للصحة والسكان

استمرار الدكتور أشرف صبحي وزيراً للشباب والرياضة

استمرار الدكتور أيمن عاشور وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي

استمرار اللواء محمود توفيق وزيرا للداخلية