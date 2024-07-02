تشمل 21 محافظاً وبقاء 6 فقط.. حركة محافظين موسعة بمصر

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كشفت مصادر مصرية لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" أن حركة المحافظين المقرر إعلانها خلال ساعات تشمل تغيير 21 محافظا وبقاء 6 فقط.

كما أفادت المصادر أنه سيتم تغيير محافظي القاهرة والأقصر والإسكندرية وعدد من محافظي محافظات الصعيد، فيما تم تصعيد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وتعيينه وزيرا للتنمية المحلية.

انفراد العربية بالكشف عن أسماء الوزراء الجدد

وكانت "العربية.نت" قد انفردت بالكشف عن أسماء الوزراء الجدد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي والتي تقرر أن تؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا بقصر الاتحادية في منطقة مصر الجديدة.

وتضمن التعديل الإبقاء على وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية في منصبيهما نظراً للنجاحات الأمنية الكبيرة التي شهدتها مصر في السنوات الماضية.

كامل الوزير للنقل والصناعة.. ونائباً لرئيس الوزراء

وشمل التعديل تعيين الفريق كامل الوزير نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للصناعة والنقل، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية وزيراً للأوقاف خلفاً للدكتور محمد مختار جمعة، والمستشار عدنان الفنجري رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وزيراً للعدل خلفاً للمستشار عمر مروان، والدكتور محمد عبد اللطيف وزيراً للتربية والتعليم خلفاً للدكتور رضا حجازي.

كما شمل التعديل تعيين الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية وزيراً للمالية خلفاً للدكتور محمد معيط، والدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد وزيراً للتموين والتجارة الداخلية خلفاً للدكتور علي المصيلحي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة للتضامن الاجتماعي خلفاً للدكتورة نيفين القباج.

تغيير وزير الكهرباء

والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام وزيراً للكهرباء خلفاً للدكتور محمد شاكر، كما تضمن تعيين السفير بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية والهجرة خلفاً للوزير سامح شكري.

وتقرر تعيين المهندس شريف الشربيني وزيراً للإسكان والمجتمعات العمرانية خلفاً للمهندس عاصم الجزار، مع دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وتغيير وزراء البترول والطيران المدني والزراعة.

وزراء باقون في مناصبهم

كما تقرر استمرار الدكتور خالد عبد الغفار وزيراً للصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي وزيراً للشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.