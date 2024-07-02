أبرزهم الخارجية والبترول والمالية.. وزراء خارج حكومة مصر

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كشفت مصادر مصرية لـ"العربية.نت"، اليوم الثلاثاء، عن أسماء أبرز الوزراء الراحلين في التعديل الوزاري الجديد المقرر إعلانه غدا الأربعاء.

وقالت إن الوزراء الراحلين من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة هم وزراء البترول، الخارجية، الطيران، المالية، التخطيط، التموين، الأوقاف والتنمية المحلية والسياحة، مضيفة أن الدكتور مصطفى مدبولي وجّه الشكر للوزراء والمحافظين الراحلين.

وأضافت المصادر ذاتها أن هناك وزراء آخرين سيرحلون من الحكومة، وهم وزراء التجارة والصناعة والكهرباء والإسكان والعدل والتعليم والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة والمجالس النيابية والزراعة.

وتأكيدًا لما نشرته "العربية.نت" أمس الثلاثاء، فقد أعلن مصدر حكومي مصري، اليوم الأربعاء، لوسائل إعلام مصرية أن أداء اليمين للحكومة الجديدة أمام الرئيس السيسي سيكون غدا في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

تحسين الخدمات المقدمة للمواطن

وذكر أن عمل الحكومة الجديدة سيتم وفقاً لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

ومن قبل كشفت مصادر مصرية للعربية.نت أن رئيس الوزراء المُكلف أجرى أكثر من 65 لقاء واجتماعا على مدار 25 يوما للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية مضيفة أنه التقى خلال تلك اللقاءات بنحو 130 شخصية مرشحة لحقائب وزارية وحركة المحافظين.

وأضافت المصادر أنه سيكون هناك مفاجآت في أسماء الوزراء الجدد، حيث سيتم اختيار عدد من الشخصيات من أصحاب الخبرات الوطنية دولياً ومحلياً.

وتابعت أن أسماء الوزراء الجدد لن يتم عرضها على مجلس النواب للموافقة، حيث إنه بمجرد الانتهاء من التشكيل الوزاري سيؤدي أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي أولاً لأنها حكومة جديدة، وبعدها تتقدم الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال 20 يوماً من تشكيلها، مؤكدة أنه بعد ذلك سيقوم مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام.