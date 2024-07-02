عبد العاطي للخارجية والأزهري للأوقاف.. أسماء بعض الوزراء الجدد في مصر

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كشف مصدر حكومي مصري أسماء بعض الوزراء الذين سيتولون حقائب وزارية في التعديل الحكومي الجديد المقرر إعلانه غدا الأربعاء.

وكشف المصدر عن تعيين شريف فاروق وزيرا للتموين، وأسامة الأزهري للأوقاف، ومايا مرسي للتضامن الاجتماعي، وشريف الشربيني للإسكان، وأحمد كوجوك للمالية، وكريم بدوي لوزارة البترول، ومحمود فوزي للمجالس النيابية.

كما كشف المصدر ذاته عن تعيين السفير بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية مع ضم وزارة الهجرة، وتعيين عدنان الفنجري لوزارة العدل، وتقرر تعيين الفريق كامل الوزير نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للنقل والصناعة ومحمد حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية، وتعيين محمد عصمت لوزارة الكهرباء.



وتقرر حسب المصدر تغيير محافظي القاهرة والإسكندرية والأقصر.

وكانت مصادر مصرية قد كشفت لـ"العربية.نت" عن أسماء أبرز الوزراء الراحلين في التعديل الوزاري الجديد.

أبرز الراحلين

وقالت إن الوزراء الراحلين من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة هم وزراء البترول، الخارجية، الطيران، المالية، التخطيط، التموين، الأوقاف والتنمية المحلية والسياحة، مضيفة أن الدكتور مصطفى مدبولي وجّه الشكر للوزراء والمحافظين الراحلين.

وأضافت المصادر ذاتها أن هناك وزراء آخرين سيرحلون من الحكومة، وهم وزراء التجارة والصناعة والكهرباء والإسكان والعدل والتعليم والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة والمجالس النيابية والزراعة.

وتأكيدًا لما نشرته "العربية.نت" أمس، فقد أعلن مصدر حكومي مصري اليوم لوسائل إعلام مصرية، أن أداء اليمين للحكومة الجديدة أمام الرئيس السيسي سيكون غدا في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

وذكر أن عمل الحكومة الجديدة سيتم وفقاً لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

وأضافت المصادر أنه سيكون هناك مفاجآت في أسماء الوزراء الجدد، حيث سيتم اختيار عدد من الشخصيات من أصحاب الخبرات الوطنية دولياً ومحلياً.