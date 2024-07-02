فيديو مثير للجدل.. عريس يفاجئ عروسه بإحضار تامر حسني لغرفتها

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انتشر مؤخراً فيديو مثير للجدل كان بطله المطرب تامر حسني وإحدى الفتيات يوم زفافها، حيث قرر عريسها عمل مفاجأة لها، فأحضر تامر حسني إلى الغرفة التي تتحضر بها عروسه، فاختبأ تامر خلف المرآة أثناء وضعها للمكياج، وظهر تامر فجأة لتصرخ الفتاة من فرحتها وتحتضنه.

تعليقات سلبية ضد تامر والعريس

وانتشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وسط تعليقات سلبية من الجمهور، الذين وجهوا انتقادات لتامر حسني وللعريس، خاصة أن الفيديو خارج عن العادات والأعراف، كما أن العروس ليست من أصدقاء تامر حسني أو أقاربه.

الغريب في الأمر أن هناك عددا آخر من الفيديوهات قد انتشرت من إحياء تامر حسني لحفل الزفاف، والتي ظهرت فيها العروس وهي ترقص معه على أنغام أغانيه تاركة عريسها يرقص بمفرده.



تعليق تامر حسني على الفيديو

ومن جانبه، علق المطرب تامر حسني على الفيديو المتداول له مع العروس، خلال تجهيزها لحفل زفافها، والذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر تامر صورة برفقة العروس وعريسها الألماني، عبر ستوري حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وكتب: "جيت من مصر علشان أكون جزء من يوم العروسة مريم، وعريسها الألماني، وأنا حبيت أفاجئها لأنها بتحب أغانيا من صغرها.. مبروك حبايب قلبي".

جولة المملكة.. وفيلم جديد

من جانب آخر يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائي في مدينة الرياض، الخميس الموافق 8 أغسطس المقبل، على مسرح أبو بكر سالم، ضمن حفلات "جولة المملكة"، ببطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

كما يعود تامر إلى القاهرة لبدء تصوير فيلمه الجديد "ري ستارت" مع هنا الزاهد وباسم سمرة وبعض الفنانين الشباب وإخراج سارة وفيق.