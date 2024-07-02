مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
سامح شكري - رويترز
وزير الخارجية المصري سامح شكري

مصر: الحل السياسي في السودان لابد أن يستند إلى رؤية سودانية خالصة

شدد وزير الخارجية المصري على أهمية معالجة الأزمة السودانية من جذورها عبر التوصل إلى حل سياسي شامل حفاظًا على مصالح الشعب السوداني ومقدراته، وعلى أمن واستقرار المنطقة ككل.

القاهرة - مي عبد المنعم
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن أي حل سياسي حقيقي في السودان لابد أن يستند إلى رؤية سودانية خالصة تنبع من السودانيين أنفسهم دون إملاءات أو ضغوط من أية أطراف خارجية، وبالتشاور مع أطروحات المؤسسات الدولية والإقليمية الفاعلة.

جاء ذلك خلال افتتاح النسخة الرابعة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين المنعقد بمدينة أسوان جنوب مصر وسط حضور إقليمي ودولي رفيع المستوى.

من السودان "أرشيفية"
من السودان "أرشيفية"

معالجة الأزمة السودانية من جذورها

واستعرض شكري خلال كلمته بمؤتمر أسوان للسلام، جهود مصر ومساعيها المستمرة من أجل وقف الحرب في السودان ، حيث شدد وزير الخارجية المصري على أهمية معالجة الأزمة السودانية من جذورها عبر التوصل إلى حل سياسي شامل حفاظًا على مصالح الشعب السوداني ومقدراته، وعلى أمن واستقرار المنطقة ككل.

ويشهد السودان منذ منتصف أبريل 2023 حربا دامية بين القوات المسلحة بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، أعقبتها أزمة إنسانية عميقة.

الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية.. الأربعاء اقتصاد اقتصاد مصر الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية.. الأربعاء

تقديرات بـ150 ألف قتيل

فيما أسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وفق خبراء الأمم المتحدة.

لكن ما زالت حصيلة قتلى الحرب غير واضحة فيما تشير بعض التقديرات إلى أنها تصل إلى 150 ألفا، وفقا للمبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيرييلو.

كذلك، سجل السودان قرابة عشرة ملايين نازح داخل البلاد وخارجها منذ اندلاع المعارك، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة، ودمرت إلى حد كبير البنية التحتية للبلاد التي بات سكانها على وشك أن يرزحوا تحت وطأة المجاعة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
خطوة قد يقدم عليها الناخبون الفرنسيون للتصدي لـ"أقصى اليمين" خطوة قد يقدم عليها الناخبون الفرنسيون للتصدي لـ"أقصى اليمين"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط