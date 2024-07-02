مصر: الحل السياسي في السودان لابد أن يستند إلى رؤية سودانية خالصة

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أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن أي حل سياسي حقيقي في السودان لابد أن يستند إلى رؤية سودانية خالصة تنبع من السودانيين أنفسهم دون إملاءات أو ضغوط من أية أطراف خارجية، وبالتشاور مع أطروحات المؤسسات الدولية والإقليمية الفاعلة.

جاء ذلك خلال افتتاح النسخة الرابعة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين المنعقد بمدينة أسوان جنوب مصر وسط حضور إقليمي ودولي رفيع المستوى.

معالجة الأزمة السودانية من جذورها

واستعرض شكري خلال كلمته بمؤتمر أسوان للسلام، جهود مصر ومساعيها المستمرة من أجل وقف الحرب في السودان ، حيث شدد وزير الخارجية المصري على أهمية معالجة الأزمة السودانية من جذورها عبر التوصل إلى حل سياسي شامل حفاظًا على مصالح الشعب السوداني ومقدراته، وعلى أمن واستقرار المنطقة ككل.

ويشهد السودان منذ منتصف أبريل 2023 حربا دامية بين القوات المسلحة بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، أعقبتها أزمة إنسانية عميقة.

تقديرات بـ150 ألف قتيل

فيما أسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وفق خبراء الأمم المتحدة.

لكن ما زالت حصيلة قتلى الحرب غير واضحة فيما تشير بعض التقديرات إلى أنها تصل إلى 150 ألفا، وفقا للمبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيرييلو.

كذلك، سجل السودان قرابة عشرة ملايين نازح داخل البلاد وخارجها منذ اندلاع المعارك، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة، ودمرت إلى حد كبير البنية التحتية للبلاد التي بات سكانها على وشك أن يرزحوا تحت وطأة المجاعة.