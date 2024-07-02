بعد قرار غلق المحلات 10 مساء.. هل تلغي مصر التوقيت الصيفي؟

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تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء التوقيت الصيفي، بدءاً من يوم الجمعة القادم تزامناً مع تطبيق قرار غلق المحلات التجارية الجديد.

وقد نفى مجلس الوزراء المصري تلك الأنباء، مؤكداً أنه لا صحة لإلغاء التوقيت الصيفي بدءاً من يوم الجمعة القادم تزامناً مع تطبيق موعد غلق المحال التجارية الجديد، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.

"لهما قانون.. ولا يحددهما قرار"

وأوضح المجلس أن التوقيت الصيفي والشتوي لهما قانون ولا يحددهما قرار، وبالتالي يستمر سريان تطبيق التوقيت الصيفي من دون إلغاء، وذلك وفقاً للقانون رقم 24 لسنة 2023، والذي ينص على أنه "اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة".

وناشد مجلس الوزراء المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

كما ناشد البيان وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام.