"ولادة ووفاة" داخل لجان امتحانات الثانوية العامة في مصر

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شهد عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة في مصر، اليوم الثلاثاء، فرحة وألما، حيث شهدت إحدى اللجان حالة ولادة لطالبة بينما توفي أحد المراقبين في لجنة أخرى.

وشعرت طالبة بآلام الولادة أثناء تأديتها امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية في إحدى لجان مركز طامية بمحافظة الفيوم، وانتقلت سيارة الإسعاف إلى مكان اللجنة.

وتبين أن الطالبة "ياسمين ع ف"، التي تبلغ من العمر 19 عامًا، تُعاني من أعراض الولادة وهبوط داخل اللجنة رقم 766، وتم نقلها الى المستشفى.

كما شهدت لجنة مدرسة أحمد عرابي التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية بمحافظة الشرقية، وفاة مراقب امتحانات ثانوية عامة بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية ويدعي "تامر أبو خليل" 54 عاما مقيم منيا القمح.

كما تعرض مراقب أول احتياطي لامتحانات الثانوية العامة لأزمة قلبية داخل إحدى الاستراحات في أسيوط وتوفي أثناء نقله للمستشفى، وبعد الفحص تبين وصول "سعد محمد سعد عبد الكريم" جثة هامدة يعمل معلم خبير بإدارة نقادة التعليمية التابعه لمحافظة قنا مراقب أول احتياطي لامتحانات الثانوية العامة كان في استراحه 30 يونيو بمدينه أسيوط تعرض لأزمة قلبية.