إسهامات كبيرة بملفي الشرق الأوسط وإفريقيا.. تعرف على وزير خارجية مصر الجديد

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بعد انفرادات العربية.نت والحدث.نت بإعلان أسماء الوزراء الجدد بالحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعرف على قائد الدبلوماسية المصرية في المرحلة المقبلة السفير بدر عبدالعاطي.

السفير بدر عبدالعاطي حاصل على بكالوريوس في العلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1987، وماجستير في العلاقات الدولية عام 1996 بجامعة القاهرة، كما حصل على دكتوراه في العلاقات الدولية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 2003 بذات الجامعة في مصر.

سيرة دبلوماسية متميزة

ويتمتع السفير بدر العاطي بسيرة دبلوماسية متميزة في وزارة الخارجية بتميزه في كافة الإدارات والقطاعات بالوزارة، وله إسهامات كبيرة في ملفي الشرق الأوسط والشؤون الإفريقية.

كما تولى السفير بدر عبدالعاطي منصب عضو الوفد المصري في مؤتمر القاهرة الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 1996، وسكرتير ثالث في "سفارة جمهورية مصر العربية في تل أبيب" والمسؤول عن الشؤون الداخلية الإسرائيلية وعملية السلام في الشرق الأوسط بين 1991 و1995، وملحق في "وزارة الخارجية" بين عامي 1989 و1991، كما وكان محاضراً في "أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية" في القاهرة عام 2003، وله عدة مقالات ومؤلفات في مجال السياسة الدولية.

فلسطين.. والشؤون الإفريقية

كما كان عبدالعاطي مديراً لشؤون فلسطين في "وزارة الخارجية" بين عامي 2007 و2008، ومستشاراً في "سفارة جمهورية مصر العربية في واشنطن" والمسؤول عن ملفي الكونغرس والشؤون الإفريقية بين 2003 و2007، وسكرتير أول بمكتب وزير الخارجية المسؤول عن ملفي الشؤون الإفريقية وعملية السلام في الشرق الأوسط بين 2001 و2003.

الشرق الأوسط وإفريقيا

كما شغل عبدالعاطي منصب سكرتير ثاني بسفارة جمهورية مصر العربية في طوكيو، والمسؤول عن الشؤون الإفريقية وعملية السلام في الشرق الأوسط وإيران بين عامي 1997 و2001، وسكرتيراً ثانياً في مكتب نائب مساعد وزير الخارجية للتعاون الاقتصادي الإقليمي بالشرق الأوسط بين عامي 1995 و1997.

المتحدث باسم الخارجية المصرية السابق

وتولى السفير عبدالعاطي منصب نائب مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي باسم "وزارة الخارجية" فترة تولي الوزير السابق سامح شكري، ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بين 2013 و2015، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون "الاتحاد الأوروبي" وغرب أوروبا والمنسق الوطني للاتحاد من أجل المتوسط بين 2012 و2013، ونائب رئيس البعثة في سفارة جمهورية مصر العربية في بروكسل بين 2008 و2012.

كما شغل السفير بدر عبدالعاطي منصب سفير مصر لدى ألمانيا بين عامي 2015 و2019 وكانت له جهود بارزة في الانطلاق بالعلاقات المصرية الألمانية نحو أفق أرحب، وتعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات خلال ولاية المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل.

تطوير العلاقات بين القاهرة والاتحاد الأوروبي

وقبل ترشيحه لتولي حقيبة الخارجية، شغل السفير بدر عبدالعاطي منصب سفير مصر لدى بروكسل وساهم بشكل كبير في تطوير العلاقات الثنائية بين القاهرة ودول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الماضية، بالإضافة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ما ساهم في ضخ الاتحاد الأوروبي لمليارات الدولارات بخزينة الدولة المصرية خلال الفترة الماضية.