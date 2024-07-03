التواصل الفعال مع الرأي العام.. تعرف على وصايا السيسي للحكومة الجديدة

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عقب أدائهم اليمين الدستورية بمقر رئاسة الجمهورية اليوم الأربعاء, اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء الحكومة الجديدة، والمحافظين، ونواب الوزراء والمحافظين.

‎وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي أعرب في مستهل الاجتماع، عن أطيب تمنياته للحكومة الجديدة بالتوفيق والنجاح في أداء مهام مناصبهم، موجهاً الشكر والتقدير لأعضاء الحكومة السابقة والمحافظين السابقين، لجهودهم المخلصة في دعم مسيرة التنمية، التي أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات واجتياز التحديات خلال الفترة الماضية.

التواصل الفعال مع الرأي العام

كما أكد السيسي على أهمية التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي بما يتواكب مع حجم التطلعات، وكذلك التحديات، خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على أهمية الاستفادة من الخبرات السابقة، بما يرسخ أطر العمل المؤسسي والحوكمة، فضلاً عن تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات وأجهزة الدولة، وذلك في إطار من الحرص على المصلحة العامة، والنزاهة، والشفافية والتواصل الفعال مع الرأي العام.

استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي

كما أكد الرئيس المصري على أهمية استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي على جميع الأصعدة، مع إعطاء الأولوية للتخفيف على المواطنين وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، مشدداً على الأهمية البالغة لبناء وتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها هدفاً استراتيجياً في مسيرة بناء الدولة، وموجهاً بأن تعمل الحكومة الجديدة على جذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وذلك في إطار تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم.

جهود صون الأمن القومي المصري

وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وجه بمواصلة وتعزيز جهود صون الأمن القومي المصري، في ظل التحديات غير المسبوقة التي يموج بها المحيطان الإقليمي والدولي، وما تفرضه من الاستمرار في بناء قدرات الدولة في جميع القطاعات، فضلاً عن الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في مجالات مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وكذلك مواصلة العمل على ترسيخ مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز بين جميع المواطنين.

خروج وزيرين سياديين

وكانت "العربية.نت" قد انفردت سابقاً بملامح التشكيل الوزاري الجديد وإعلان تشكيل الحكومة، اليوم الأربعاء، وكذلك حركة المحافظين ونوابهم.

وانفردت "العربية.نت" كذلك بالتأكيد على خروج وزيرين سياديين في حكومة مدبولي وهو ما تأكد بخروج وزيري الخارجية سامح شكري ووزير العدل المستشار عمر مروان، كذلك كانت "العربية.نت" أكدت تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيراً للدفاع خلفاً للفريق أول محمد زكي، وكذلك السفير بدر عبدالعاطي وزيراً للخارجية، والدكتور أسامة الأزهري وزيراً للأوقاف.

وأدى أعضاء الحكومة المصرية ونوابهم والمحافظين الجدد ونوابهم اليوم، اليمين القانونية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.