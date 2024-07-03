من هو وزير الدفاع المصري الجديد؟
تولى عبدالمجيد صقر منصب محافظ السويس في سبتمبر عام 2018، وشغل عدة مناصب منها مساعد وزير الدفاع عام 2015، ورئيس إدارة الشرطة العسكرية ثم نائب رئيس الإدارة
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قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، ترقية اللواء عبدالمجيد صقر إلى فريق أول، كما قام السيسي بتعيين الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع.
تولي الفريق أول عبدالمجيد صقر منصب محافظ السويس في سبتمبر عام 2018، وشغل عدة مناصب منها مساعد وزير الدفاع عام 2015، ورئيس إدارة الشرطة العسكرية ثم نائب رئيس الإدارة.
نال الفريق أول عبدالمجيد صقر عددا من الأنواط والميداليات، منها نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.
حاصل على ماجستير في العلوم العسكرية، من أكاديمية ناصر العسكرية، والبكالوريس في العلوم العسكرية من الكلية الحربية.
حصل على عدد من الأنواط والميداليات، منها نوط الواجب العسكري، من الطبقة الأولى، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.
كان في الحرس الجمهوري وقت ثورة 30 يونيو من العام 2013 مع الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع السابق.
يعرف عنه انضباطه الشديد ومشهود له بالكفاءة والنزاهة والشجاعة والقوة.
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