تأكيدا لانفراد العربية.نت.. عبد المجيد صقر وزيرا جديدا للدفاع في مصر

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أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتأكيدًا لانفراد "العربية.نت" و"الحدث.نت"، فقد شهد التعديل الوزاري مفاجأة كبيرة بدخول اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس وترقيته إلى رتبة فريق أول وتعيينه وزيرا للدفاع، بدلا من الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع السابق.

وقبل ساعات، تم ترشيح اللواء صقر وزيرا للتنمية المحلية لكن تم استبداله بالدكتورة منال عوض محافظ دمياط التي ستتولى الوزارة.

وشهدت اللحظات الأخيرة تعيين الدكتور خالد عبد الغفّار وزير الصحة، وكامل الوزير وزير النقل والصناعة نائبين لرئيس الوزراء.

وكانت "العربية.نت" قد انفردت سابقا بملامح التشكيل الوزاري الجديد وإعلان تشكيل الحكومة اليوم الأربعاء، وكذلك حركة المحافظين ونوابهم.

وانفردت "العربية.نت" كذلك بالتأكيد على خروج وزيرين سياديين في حكومة مدبولي وهو ما تأكد بخروج وزيري الخارجية سامح شكري ووزير العدل المستشار عمر مروان، كما انفردت بالكشف عن وجود توجه لتعيين نائب أو أكثر لرئيس الوزراء، وبفك ودمج وزارات، والدفع بعدد من الوزراء ونوابهم من كوادر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وشباب البرنامج الرئاسي، وهو ما تحقق بالفعل.

وكشفت "العربية.نت" سابقا أن التغيير سيشمل ما بين 16 إلى 20 وزيرا كما سيتم الإعلان عن حركة المحافظين عقب الإعلان عن الحكومة الجديدة بساعات.

وأشارت المصادر من قبل إلى أن رئيس الوزراء المُكلف أجرى أكثر من 65 لقاء واجتماعا على مدار 25 يوما للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية، مضيفة أنه التقى خلال تلك اللقاءات بنحو 130 شخصية مرشحة لحقائب وزارية وحركة المحافظين.

وكانت "العربية.نت" قد انفردت من قبل بأن الحكومة ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، ودون عرض الأسماء على مجلس النواب، لأنها حكومة جديدة وسيتم عرض برنامجها بعد ذلك على مجلس النواب.

كما انفردت "العربية.نت" أنه لأول مرة يتم دمج حلف اليمين للوزراء والمحافظين في يوم واحد وإعلان الحكومة الجديدة أولا وبعدها في نفس اليوم إعلان حركة المحافظين.

وكشفت "العربية.نت" بأنه سيتم دمج واستحداث وزارات جديدة وهو ما تحقق بالفعل باستحداث وزارة الاستثمار ودمج الصناعة والنقل والتخطيط والتعاون الدولي والخارجية مع الهجرة.