تعرف على أسامة الأزهري وزير الأوقاف المصري الجديد

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بعد إنفراد العربية نت و الحدث.نت بنبأ ترشحه لتولي وزارة الأوقاف بالحكومة المصرية الجديدة خلفا للدكتور محمد مختار جمعة، نتعرف على الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف المصري الجديد.

أسامة السيد محمود محمد الأزهري، ولد في الإسكندرية يوم 16 يوليو 1976م، ونشأ في محافظة سوهاج بصعيد مصر.

كلية أصول الدين جامعة الأزهر

حصل على درجة الإجازة العالية "الليسانس" من كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف عام 1999، وحصل على شهادة الماجستير في الحديث الشريف وعلومه من كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية عام 2005، كما حصل على شهادة الدكتوراه من كلية أصول الدين بمرتبة الشرف الأولى، مع التوصية بالطبع والتداول عام 2011.

عمل أسامة الأزهري معيدا بقسم الحديث الشريف بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بأسيوط عام 2000، ثم مدرسا مساعدا بنفس الكلية عام 2005.

حصل على الإجازة من أكثر من 300 من العلماء

وعمل الأزهري كمدرس مساعد بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بالزقازيق، ودرس عددا من العلوم الشرعية وغيرها دراسة حرة على عدد من العلماء الكبار المتخصصين في علوم: الحديث، والتفسير، وأصول الفقه، والمنطق، والنحو، والعقيدة وغيرها، وحصل على الإجازة من أكثر من ثلاثمئة من العلماء أصحاب الإسناد، من أقطار إسلامية مختلفة، كما تشرف بالملازمة والمرافقة لعدد من كبار علماء الأزهر الشريف.

يعرف كشيخ وسطي بعيد عن التشدد

ويظهر الدكتور أسامة الأزهري بشكل متكرر في الإعلام، ويتميز بأسلوبه السلس في توصيل المعلومة والوصول إلى المواطن البسيط بمنتهى البساطة، وشارك في برامج تلفزيونية وإذاعية عديدة تهدف إلى توضيح القضايا الدينية والفقهية للمواطنين، ويتمتع بشعبية كبيرة بين المصريين ويعرف كشيخ أزهري وسطي بعيد عن التشدد.

مستشار الرئيس.. والعديد من المؤلفات

وللدكتور أسامة الأزهري العديد من المؤلفات والكتب التي تتناول مختلف القضايا الدينية والفكرية، وتنوعت مؤلفاته بين كتب التفسير والحديث والفقه، بالإضافة إلى العديد من المقالات في الصحف والمجلات الدينية.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بتعين الدكتور أسامة الأزهري مستشاراً دينياً ليكون ضمن الهيئة الاستشارية لرئاسة الجمهورية عام 2014، حيث ظل بهذا المنصب حتى اليوم.