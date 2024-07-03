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علم مصر - خاص - تعبيرية العربية نت
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بالحركة الجديدة.. تعيين محافظين جدد لشمال وجنوب سيناء

كشفت المصادر أن حركة المحافظين تشمل محافظة القاهرة وشمال سيناء والغربية وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس والإسكندرية والأقصر

القاهرة - محمد مخلوف
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من المقرر أن يؤدي المحافظون الجدد اليمين القانونية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، وكشفت المصادر أن حركة المحافظين تشمل محافظة القاهرة وشمال سيناء والغربية وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس والإسكندرية والأقصر..

حيث تقرر تعيين خالد عبدالحليم عبدالعال، لمحافظة قنا، وحازم الأشموني لمحافظة الشرقية، واللواء خالد مبارك بكري لمحافظة جنوب سيناء، واللواء خالد مجاور شمال سيناء، وإسماعيل محمد إسماعيل لمحافظة أسوان، وأكرم جلال لمحافظة الإسماعيلية.

كما سيتم تعيين طارق الشاذلي محافظا السويس، والفريق أحمد خالد لمحافظة الإسكندرية، ومهندس عبدالمطلب ممدوح لمحافظة الأقصر.

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كما سيتم تغيير نواب الحافظين، وعلمت "العربية.نت" أن حركة نواب المحافظين ستكون على النحو التالي:

أشرف منصور - نائب محافظ القاهرة.

منى رضا البطراوي - نائب محافظ القاهرة.

أميرة صلاح - نائب محافظ إسكندرية.

محمد التوني - نائب محافظ الفيوم.

عبدالهادي عبدالرحمن - نائب محافظ سوهاج.

أحمد أنور العدل - نائب محافظ الدقهلية.

شيماء صديق - نائب محافظ دمياط.

محمود محمد عبدالغني - نائب محافظ الغربية.

حازم الديب - نائب محافظ البحيرة.

عبدلله رمضان - نائب محافظ السويس.

عاصم عبدالغفار سعدون - نائب محافظ شمال سيناء.

وكانت "العربية.نت" قد انفردت بالكشف عن أسماء الوزراء الجدد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي والتي تقرر أن تؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا بقصر الاتحادية في منطقة مصر الجديدة.

كما من المقرر أن يؤدي المحافظون الجدد اليمين القانونية أمام السيسي اليوم أيضا.

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