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الجيش المصري - تعبيرية

تغييرات شاملة في مصر..تعيين رئيس أركان جديد للجيش المصري

تم تعيين الفريق أسامة عسكر،رئيس أركان القوات المسلحة السابق مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية

القاهرة - العربية نت
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ضمن التغييرات بالحكومة المصرية والتغييرات العسكرية الشاملة، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً اليوم الأربعاء، بتعيين الفريق أحمد فتحي إبراهيم خليفة رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة المصرية.
كما تم تعيين الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان القوات المسلحة السابق مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية.

مفاجأة ترقية محافظ السويس

وتأكيدًا لانفراد "العربية.نت" و"الحدث.نت"، فقد شهد التعديل الوزاري اليوم مفاجأة كبيرة بدخول اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس وترقيته إلى رتبة فريق أول وتعيينه وزيرا للدفاع، بدلا من الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع السابق.

بينما تم تعيين وزير الدفاع السابق الفريق أول محمد زكي مساعدا لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع.

السيسي مع الوزراء الجدد
السيسي مع الوزراء الجدد

تعيين عدد من المستشارين للرئيس


كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات بتعيين عدد من المستشاريين على النحو التالي:
- المستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، مديراً لمكتب السيد رئيس الجمهورية.
- اللواء محسن محمود علي عبد النبي، مستشاراً لرئيس الجمهورية للإعلام.
- الدكتورة هالة حلمي السعيد يونس، مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية.

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حكومة جديدة.. ومحافظين جدد

وأدى أعضاء الحكومة المصرية ونوابهم، والمحافظون الجدد ونوابهم اليوم، اليمين القانونية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وكانت "العربية.نت" قد انفردت سابقاً بملامح التشكيل الوزاري الجديد وإعلان تشكيل الحكومة، اليوم الأربعاء، وكذلك حركة المحافظين ونوابهم.

وانفردت "العربية.نت" كذلك بالتأكيد على خروج وزيرين سياديين في حكومة مدبولي وهو ما تأكد بخروج وزيري الخارجية سامح شكري ووزير العدل المستشار عمر مروان، كذلك كانت "العربية.نت" أكدت تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيراً للدفاع خلفاً للفريق أول محمد زكي، وكذلك السفير بدر عبدالعاطي وزيراً للخارجية، والدكتور أسامة الأزهري وزيراً للأوقاف.

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