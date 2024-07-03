عمل كبائع جرائد ونادل.. تعرف على وزير التربية والتعليم المصري الجديد

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بعد إنفراد العربية.نت و الحدث.نت بنبأ ترشحه لتولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالحكومة المصرية الجديدة خلفا للدكتور رضا حجازي، تعرف على الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم المصري الجديد.

المدير التنفيذي لإحدى أشهر المدارس الخاصة

يعتبر الدكتور محمد عبداللطيف أحد المختصين بالتعليم الرقمي، وهو المدير التنفيذي لأحد أكبر وأهم المدارس الخاصة في مصر، وهي مدرسة نيرمين إسماعيل NIS، وهي المدرسة التي تملك عددا كبيرا من الفروع في مدينة نصر والتجمع الخامس والعاصمة الإدارية والشروق، وبورسعيد و6 أكتوبر.

كما عمل عبد اللطيف بمنصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لإحدى الشركات قبل أن يتخصص في مجال التعليم على مدار أكثر من 25 عاما.

أسرة عريقة

ويندرج عبداللطيف من أسرة معروفة وعريقة، حيث إنه نجل السيدة التربوية المعروفة نيرمين إسماعيل التي بدأت في سلك التعليم منذ عام 1972 وحتى اليوم، كما أنه حفيد المشير أحمد إسماعيل وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة بطل حرب أكتوبر المجيدة عام 1973.

عمل نادلا وبائعاً للصحف

وبحسب ما رواه الدكتور محمد عبداللطيف عن نشأته في برنامج إذاعي بوقت سابق، قال إنه سافر الى الولايات المتحدة بعمر 13 عاما لاستكمال دراسته هناك، ولجأ الى العمل في هذه السن الصغيرة للاعتماد على نفسه، حيث عمل في بداية حياته صغيرا كبائع للجرائد هناك، كما عمل نادلا بعدد من المطاعم المختلفة.

وقال عبداللطيف إن هذه النشأة علمته الكثير، وتسببت في تكوين شخصيته وتحمل المسؤولية في سن صغيرة، وإنه يفخر بهذا الأمر ولا يسبب له أي إحراج ولا يخفيه عن أحد.