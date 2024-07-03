ماذا قال حزب الأغلبية المصري عن الحكومة الجديدة؟

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عقب أداء أعضاء الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية، أصدر حزب الأغلبية بالبرلمان المصري بيانا بهذا الشأن.

وهنأ حزب "مستقبل وطن" رئيس الجمهورية السيسي، والشعب المصري، والحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والتي ضمت الكفاءات وأصحاب الخبرات في كافة التخصصات والمجالات، ببدء مرحلة جديدة من مراحل البناء.

"ضرورة تحديد الأولويات بصورة عاجلة"

وقال الحزب، في بيانه، إن تولي الحكومة الجديدة يلقي على عاتقها ضرورة تحديد الأولويات بصورة عاجلة وبدء العمل في كافة الملفات، وعلى رأسها تعزيز الأداء الاقتصادي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

ويؤكد حزب الأغلبية على مواصلة نهجه الداعم لمؤسسات الدولة المصرية والمساند لأجهزتها التنفيذية في تحقيق رؤية القيادة السياسية المتصلة بالتنمية والتطوير لبناء الجمهورية الجديدة.

خروج وزيري الخارجية والعدل

وكانت "العربية.نت" قد انفردت سابقاً بملامح التشكيل الوزاري الجديد وإعلان تشكيل الحكومة، اليوم الأربعاء، وكذلك حركة المحافظين ونوابهم.

وانفردت "العربية.نت" كذلك بالتأكيد على خروج وزيرين سياديين في حكومة مدبولي وهو ما تأكد بخروج وزيري الخارجية سامح شكري ووزير العدل المستشار عمر مروان، كذلك كانت "العربية.نت" أكدت تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيراً للدفاع خلفاً للفريق أول محمد زكي، وكذلك السفير بدر عبدالعاطي وزيراً للخارجية، والدكتور أسامة الأزهري وزيراً للأوقاف.

الوزراء الجدد

تضم قائمة الحكومة الجديدة، الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيراً للدفاع والسفير بدر عبدالعاطي وزيراً للخارجية، وحسن محمد حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد أشرف علي كوجك وزيرا للمالية، وكامل عبدالهادي فرج الوزير، وزيرا للنقل والصناعة "نائبا لرئيس الوزراء"، وشريف فتحي علي عطية وزيرا للسياحة والآثار، ومحمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال، ورانيا عبد المنعم المشاط وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وخالد عاطف عبدالغفار محمد وزيرا للصحة والسكان، "نائبا لرئيس الوزراء"، فيما احتفظ وزير الداخلية محمود توفيق بمنصبه في الحكومة الجديدة.

استمرار وزراء الري والرياضة والتعليم العالي

وتشمل القائمة أيضا أحمد فؤاد عبد السلام هنو وزيرا للثقافة، ومحمد أحمد عبداللطيف وزيرا للتربية والتعليم الفني، وأشرف صبحي محمد عامر وزيرا للشباب والرياضة، ومحمد أيمن أحمد عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وشريف محمد فاروق وزيرا للتموين والتجارة الداخلية، وأسامة السيد محمود الأزهري وزيرا للأوقاف، وهاني عاطف نبهان سويلم وزيرا للموارد المائية والري، وكريم إبراهيم علي بدوي وزيرا للبترول والثروة المعدنية، ومحمود مصطفى كمال عصمت وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة، وسامح أحمد زكي الحفني وزيرا للطيران المدني، وعمرو أحمد سميح طلعت وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وياسمين أحمد فؤاد وزيرا للبيئة، وشريف مجدي حسين شربيني وزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومنال عوض ميخائيل وزيرا للتنمية المحلية، ومحمد محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي، وعدنان فنجري أبو جبل حسين وزيرا للعدل، ومحمود فوزي عبدالباري وزيرا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعلاء الدين فاروق زكي وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي.